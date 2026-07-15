Для тебе Війна в Україні

Росія атакувала Одесу ракетами: пошкоджено житлові будинки, є загиблі

Юлія Хоменко, редакторка сайту 15 Липня 2026, 10:00 1 хв.
осійський удар по Одесі: що відомо про загиблих і поранених
Фото Facebook ДСНС України

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