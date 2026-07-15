Росія атакувала Одесу ракетами: пошкоджено житлові будинки, є загиблі

Унаслідок чергової російської атаки загинули троє людей. Ще троє мирних жителів отримали поранення та перебувають у лікарні. Оновлену інформацію про наслідки ворожого удару повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Ворог атакував Одесу вночі: є загиблі та поранені

— Станом на зараз відомо про трьох загиблих внаслідок ворожої атаки. Співчуття рідним та близьким, — написав Лисак.

Крім того, ще троє людей зазнали поранень. Усіх постраждалих доправили до медичних закладів, де їм надають необхідну допомогу. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

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Наразі екстрені служби продовжують працювати на місцях ворожих ударів. Триває ліквідація наслідків атаки, а також уточнення інформації щодо руйнувань і можливих інших постраждалих.

Місцева влада закликає жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях під час загрози нових обстрілів. Інформація про наслідки російської атаки оновлюється.

Нагадаємо, вночі 2 липня Росія здійснила масовану атаку на Київ, застосувавши дрони та ракети.

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