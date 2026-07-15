Проїзд у Києві подорожчав до 30 грн: нові тарифи, проїзні та пільги

Від сьогодні, 15 липня, у столиці набули чинності нові тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Відтепер одна поїздка в метро, автобусі, тролейбусі, трамваї чи фунікулері коштує 30 грн.

Водночас для пасажирів, які регулярно користуються громадським транспортом, залишили можливість платити менше завдяки транспортній картці та проїзним.

Скільки коштує проїзд

Разовий квиток тепер обійдеться у 30 грн. Однак під час поповнення транспортної картки одразу на кілька поїздок вартість кожної поступово зменшується.

Нові тарифи:

від 1 до 9 поїздок — 30 грн за кожну;

від 10 до 19 — 28,9 грн;

від 20 до 29 — 26,8 грн;

від 30 до 39 — 26,6 грн;

від 40 до 49 — 25,5 грн;

пакет із 50 поїздок — по 25 грн за одну.

Тож найбільшу вигоду отримають ті, хто купує максимальний пакет: економія становить до 250 грн порівняно з оплатою кожної поїздки окремо.

Чи згорять старі поїздки

Поїздки, придбані ще за старим тарифом, не анулюють одразу. Використати їх можна до 14 вересня 2026 року включно.

Після цієї дати всі невикористані поїздки автоматично переведуть у грошовий баланс (Гаманець) транспортної картки. Ці кошти можна буде витратити на купівлю нових поїздок. Для цього необхідно лише оновити застосунок Київ Цифровий до актуальної версії.

Нові ціни на проїзні

Разом із разовими квитками змінилася і вартість місячних проїзних. Наразі доступні такі варіанти:

48 поїздок — 1088 грн;

62 поїздки — 1463 грн;

92 поїздки — 2156 грн;

124 поїздки — 2444 грн;

безлімітний проїзний на місяць — 3656 грн.

Для гостей столиці також запровадили туристичні безлімітні квитки:

на 24 години — 375 грн;

на 48 годин — 563 грн;

на 72 години — 750 грн.

Ще одна новація запрацює з 1 серпня. У Києві з’явиться пересадковий квиток вартістю 60 грн, який дозволить протягом 90 хвилин без обмежень пересідати між метро та наземним комунальним транспортом.

Хто й надалі їздитиме безкоштовно

Підвищення тарифів не вплинуло на пільгові категорії пасажирів. Безкоштовний або пільговий проїзд зберігається для пенсіонерів, ветеранів війни, учасників бойових дій, людей з інвалідністю, постраждалих унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, членів багатодітних сімей та інших категорій, визначених законодавством.

Для студентів залишається 50-відсоткова знижка на місячні проїзні. Учні під час навчального року користуються транспортом безкоштовно, а в період літніх канікул оплачують лише чверть вартості проїзду.

Разом із тарифами змінився і розмір штрафу за безквитковий проїзд. Оскільки він становить двадцятикратну вартість разового квитка, тепер порушникам доведеться сплатити 600 грн.

Чому підвищили тарифи

У міській владі пояснюють, що перегляд вартості проїзду пов’язаний зі зростанням витрат на роботу транспортної системи. Йдеться про подорожчання електроенергії, пального, запасних частин, ремонтів та заробітної плати працівників.

За розрахунками КМДА, економічно обґрунтована вартість проїзду наразі значно вища за встановлений тариф. Частину витрат місто й надалі покриватиме з бюджету.

Змінилися ціни і в маршрутках

Нові розцінки стосуються не лише комунального транспорту. Більшість приватних перевізників також переглянули вартість проїзду, підвищивши її до 25 грн. Серед головних причин називають подорожчання пального, запчастин, технічного обслуговування та нестачу водіїв.

Фото: застосунок Київ Цифровий.

Раніше ми писали, що метрополітен готується до капремонту тунелю між станціями Тараса Шевченка та Почайна — читай в матеріалі, що відомо про цей відрізок метро.

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