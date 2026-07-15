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Проїзд у Києві подорожчав до 30 грн: нові тарифи, проїзні та пільги

Юлія Хоменко, редакторка сайту 15 Липня 2026, 11:00 3 хв.
Проїзд у Києві подорожчав до 30 грн: нові тарифи, проїзні та пільги
Фото Pexels

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