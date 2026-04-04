Метрополітен готується до капремонту тунелю між станціями Тараса Шевченка – Почайна: що відомо

Столична підземка готується до масштабних робіт на синій гілці. КП Київський метрополітен отримало позитивний висновок державної експертизи щодо робочого проєкту капітального ремонту перегінного тунелю між станціями Тараса Шевченка та Почайна.

Попри серйозність запланованих заходів, міська влада заспокоює пасажирів: наразі загрози для руху поїздів немає, станції працюють у звичайному режимі, а за ділянкою встановлено цілодобовий фаховий нагляд.

23 місяці на відновлення: затверджено план ремонту тунелю київського метро на синій лінії

Необхідність ремонту зумовлена специфікою будівництва цієї ділянки у 1978–1980 роках. Тунелі зводилися у надскладних гідрогеологічних умовах — у водонасичених ґрунтах із прошарками піску та суглинків.

З часом під впливом постійних вібрацій від поїздів властивості ґрунту змінюються, що створює додатковий тиск на чавунну оправу тунелю.

Багаторічний моніторинг та підтримувальні інженерні заходи дозволяли експлуатувати ділянку без збоїв, проте технічне обстеження підтвердило: настав час для капітального втручання, яке триватиме до 23 місяців.

Проєкт вартістю 1,84 млрд грн передбачає не лише латання конструкцій, а й комплексне зміцнення фундаменту метрополітену. Зокрема, фахівці планують:

укріпити ґрунти навколо тунелю;

відремонтувати конструкції та верхню будову колії;

встановити сучасні системи моніторингу, які в реальному часі відстежуватимуть стан споруди.

Найцікавіше питання — як це вплине на щоденні поїздки киян. Наразі метрополітен опрацьовує два варіанти. Перший — оптимістичний: ремонт проводитимуть шляхом розкриття котловану з поверхні землі, щоб зняти навантаження на тунель, без зупинки руху поїздів.

Другий — компромісний: він передбачає тимчасові зміни у графіку, зокрема збільшення тривалості нічних технологічних перерв та коригування руху у вихідні дні.

Зараз триває підготовка документації для оголошення тендеру в системі закупівель. Хоча сума в майже 2 мільярди гривень та термін у два роки виглядають солідно, у метрополітені наголошують, що це превентивний захід, який дозволить уникнути аварійних ситуацій у майбутньому.

Про точні дати початку робіт та обраний варіант організації руху міська влада обіцяє повідомити окремо, щойно завершаться процедури закупівлі.

Раніше ми писали підбірку найкрасивіших станцій метро світу — переглдай в матеріалі інженерні та дизайнерські витвори мистецтва.

