Міф про метро на Троєщину: що насправді заважає будівництву

Троєщина — величезний спальний район Києва, який вже десятиліттями мріє про власне метро. Це вже стало справжнім міським анекдотом, адже обіцянки про підземку тягнуться ще з радянських часів.

Виявляється, причина, чому метро на Троєщину досі не збудоване, не стільки в технічних складнощах, скільки у звичайній недостатності пасажиропотоку.

Так пояснив ситуацію в інтерв’ю РБК-Україна викладач КНУБА та директор команди ПроМобільність, Дмитро Беспалов.

Чому ж метро не з’явилося ще за Союзу?

Є легенда, що Північний міст, який з’єднує Лівий і Правий береги Києва, могли одразу спроектувати так, щоб він пропускав ще й лінію метро.

Проте, за словами експерта, тодішні архітектори та планувальники просто не могли обґрунтувати необхідність підземки на Троєщину.

Людей там було ще недостатньо, щоб метро окупилося. До того ж, усі такі важливі рішення ухвалювалися не в Києві, а в Москві.

Є легенда, що Москва не дозволила Києву мати 6 або 7 вагонів у потягах метро, бо вважали його селом, а Москву — містом. І в обох не може бути однакової системи, — зазначає Беспалов, натякаючи на диктат центральної влади.

Навіть після 2015 року, коли Світовий банк запропонував Києву різні варіанти для Троєщини — від метробуса (швидкісний автобусний транспорт) до легкого рейкового транспорту та власне метро — розрахунки показали те саме.

Попит на метро тут невисокий, близько 200 тисяч пасажирів на день. Для порівняння, червона гілка метрополітену в Києві перевозить понад 600 тисяч щодня.

Що могло б спрацювати краще і дешевше?

Замість дорогого метро, найкращим варіантом для Троєщини могли б стати сучасні трамвайні системи. Йдеться про довгі трамваї, що рухаються по окремих коліях і перетинають Дніпро по легкому мосту.

Такий проект обійшовся б значно дешевше — всього 20-40 мільйонів доларів. Але чомусь його так і не втілили.

Метро на Троєщину могло б обійтися у 2 мільярди доларів. Але є системи за пів мільярда, які працювали б не гірше, — стверджує експерт, підкреслюючи, що іноді менш амбітні, але розумніші рішення є більш ефективними.

Тож, можливо, міська влада знову зосередиться на проектах швидкісного трамвая, адже це набагато реалістичніша альтернатива метро для Троєщини.

Наразі у Києві все ж триває будівництво Подільсько-Вигурівської лінії метро на Троєщину. Вже почали зводити тунелі між станціями Затока Десенка та Райдужна, а також оновлювати інфраструктуру біля Подільського мосту.

Лише 12 станцій метро Києва відповідають вимогам безбар’єрності — дізнайся в нашому матеріалі, чому ситуація критична та що планує КМДА.

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