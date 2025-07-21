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Міф про метро на Троєщину: що насправді заважає будівництву

Марія Дзюба, редакторка сайту 21 Липня 2025, 22:30
Міф про метро на Троєщину: що насправді заважає будівництву
Фото Getty Images

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