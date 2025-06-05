Нова карта метро Київ 2025: що важливо знати пасажирам

Під час війни Київський метрополітен виконує подвійну роль: це і важлива транспортна артерія міста, і надійне укриття під час повітряних тривог.

Ми даємо актуальну інформацію про роботу метрополітену — нову карту ліній, години роботи та всі зміни, які відбулися, щоб ти міг (могла) безпечно й зручно планувати свої поїздки.

Нова карта метро Київ 2025

Київське метро складається з трьох основних ліній, як і завжди. Тож карта метро у місті Київ у 2025 році лишилася старою, змінилися лише кілька несуттєвих речей. А саме — назви станцій, які пройшли дерусифікацію. Саме тому нова схема метро, як її стали називати, містить станції Площа Українських героїв (замість Льва Толстого), а ще Почайна (замість Петрівки).

Перейменування станцій відбулися у 2023 та 2018 роках відповідно. Загалом схема метро у місті Київ має три лінії, знайомі мільйонам пасажирів та туристів:

Святошинсько-Броварська (червона): перша та найстаріша лінія, що з’єднує західну та східну частини міста.

Оболонсько-Теремківська (синя): проходить з півночі на південь, включаючи центральні райони.

Сирецько-Печерська (зелена): з’єднує північно-західні та південно-східні райони столиці.

Пересадки між лініями здійснюються на таких станціях (карта містить відповідні позначки):

Театральна — Золоті ворота (червона — зелена);

Палац Спорту — Площа Українських Героїв (синя — зелена);

Майдан Незалежності — Хрещатик (червона — синя).

Читати на тему Нові машиністи у потягах Київської підземки: коли новачки вийдуть на маршрути У разі складання практичних іспитів нові водії почнуть роботу у столичній підземці та перевозитимуть пасажирів.

Нова карта київського метро 2025: які зміни в інфраструктурі

У 2024 році на синій лінії метрополітену нарешті завершили ремонт аварійної ділянки між станціями Деміївська та Либідська. Там були проблеми з тунелем, тож довелося серйозно попрацювати, аби все зробити безпечно для поїздів і пасажирів.

А ще на Теремках у 2024 році знову відкрили другий вихід — тепер станція стала зручнішою для пасажирів, особливо у години пік.

У березні 2025-го через демонтаж Дарницького шляхопроводу постраждала червона гілка — шість наземних станцій тимчасово закрили на вхід, бо пошкодилися колії.

Щоб люди не залишилися без транспорту, запустили автобуси, які дублювали маршрут метро. Тепер гілка працює за звичайним розкладом.

Режим роботи метро Києва в штатному режимі та під час повітряних тривог

Загалом, станції метрополітену відкриваються в середньому о 6:00 і закриваються о 23:00. Рух поїздів синьою гілкою метро починається о 5:30 ранку.

Під час повітряної тривоги підземні станції цілодобово працюють у режимі укриття, відкриті всі вестибюлі.

Раніше ми розповідали: як працює метро під час тривоги, чи курсують поїзди між станціями.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!