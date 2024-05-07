Велика п’ятірка Євробачення — країни, яким гарантована автоматична участь у фіналі конкурсу

З ростом популярності Євробачення багато країн доєдналися до пісенного конкурсу протягом останніх 30 років. Однак є учасниці, які стоять біля витоків шоу та через це навіть мають особливий статус.

Розповідаємо, що таке Велика п’ятірка Євробачення та хто до неї входить.

Велика п’ятірка Євробачення — чому в фіналі без попереднього голосування

Це поняття з’явилося тоді, коли країни засновники Євробачення отримали особливий статус у 2000 році.

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Тоді регламентом шоу було вирішено, що до фіналу автоматично потрапляють країни, які стояли за рішенням створити міжнародний музичний конкурс у 1956 році.

Серед країн:

Франція;

Німеччина;

Велика Британія;

Іспанія;

Італія.

Остання увійшла до складу п’ятірки лише у 2011 році. До цього країна довгий час бойкотувала конкурс, тож не брала участі.

Також ці країни є найбільшими спонсорами шоу, що вкладають значну частку фінансів в його організацію.

Крім них правом на автоматичний фінал може скористатися лише країна-переможниця попереднього року.

У 2024 році деякі правила, пов’язані з Великою п’ятіркою, зазнали змін. Зокрема тепер представники країн-засновниць конкурсу виходитимуть на сцену з усіма учасниками, беручи участь у півфіналах.

Однак це не впливає на особливий статус країн-засновників, які так само потраплятимуть до фіналу автоматично.

Тепер, коли ти знаєш, хто автоматично проходить у фінал Євробачення та чому, пропонуємо ознайомитися з останніми прогнозами букмекерів щодо переможця Євробачення-2024.

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