Велика п’ятірка Євробачення — країни, яким гарантована автоматична участь у фіналі конкурсу

З ростом популярності Євробачення багато країн доєдналися до пісенного конкурсу протягом останніх 30 років. Однак є учасниці, які стоять біля витоків шоу та через це навіть мають особливий статус.
Розповідаємо, що таке Велика п’ятірка Євробачення та хто до неї входить.
Це поняття з’явилося тоді, коли країни засновники Євробачення отримали особливий статус у 2000 році.
Тоді регламентом шоу було вирішено, що до фіналу автоматично потрапляють країни, які стояли за рішенням створити міжнародний музичний конкурс у 1956 році.
Серед країн:
Остання увійшла до складу п’ятірки лише у 2011 році. До цього країна довгий час бойкотувала конкурс, тож не брала участі.
Також ці країни є найбільшими спонсорами шоу, що вкладають значну частку фінансів в його організацію.
Також ці країни є найбільшими спонсорами шоу, що вкладають значну частку фінансів в його організацію.
Крім них правом на автоматичний фінал може скористатися лише країна-переможниця попереднього року.
У 2024 році деякі правила, пов’язані з Великою п’ятіркою, зазнали змін. Зокрема тепер представники країн-засновниць конкурсу виходитимуть на сцену з усіма учасниками, беручи участь у півфіналах.
Однак це не впливає на особливий статус країн-засновників, які так само потраплятимуть до фіналу автоматично.
Тепер, коли ти знаєш, хто автоматично проходить у фінал Євробачення та чому, пропонуємо ознайомитися з останніми прогнозами букмекерів щодо переможця Євробачення-2024.
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