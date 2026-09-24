Дитяче Євробачення 2026: у Дії стартувало голосування за представника України

В Україні розпочався перший етап відбору представника на Дитяче Євробачення 2026. У застосунку Дія користувачі можуть прослухати пісні шести учасників та віддати свій голос за одного з них.

Хто представлятиме Україну на Дитячому Євробаченні 2026

За можливість виступити від України на міжнародній сцені змагаються шестеро учасників. Цьогоріч вони представили такі композиції:

Анастасія Пошедіна — Крила;

Роман Дорошенко — Say Hello;

Еріка Колесніченко — НЕ колискова;

Дмитро Карабет — Мамо;

Марко Сердинський — Гори;

Злата Солоненко — Who am I.

У Дії можна переглянути виступи конкурсантів, ознайомитися з їхніми піснями та проголосувати за свого фаворита.

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Як проходитиме голосування на Дитяче Євробачення 2026

Перший етап голосування триватиме до 10:00 26 вересня. Після цього розпочнеться другий етап у Дії, який відбудеться під час ефіру Суспільного.

До визначення переможця долучиться також професійне журі.

Переможця визначать за сумою балів, отриманих від глядачів та журі. Саме він або вона представлятиме Україну на Дитячому Євробаченні 2026, яке цього року відбудеться на Мальті. Таким чином, остаточний вибір представника України залежатиме як від голосів глядачів, так і від оцінок професійного журі.

Раніше ми повідомляли про те, що 24-й конкурс Дитяче Євробачення відбудеться 24 жовтня у містечку Та-Калі на Мальті. Майданчиком для шоу стане виставковий центр MFCC.

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