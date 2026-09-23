Вибухи в Києві сьогодні: що відомо про наслідки обстрілу

У Києві внаслідок атаки російських безпілотників зафіксували влучання та падіння БпЛА в кількох районах столиці. Є пошкодження цивільної інфраструктури, виникли пожежі. Наразі відомо про трьох постраждалих, усіх медики госпіталізували.

Про наслідки атаки повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Атака на Київ: що відомо про наслідки

У Солом’янському районі, за попередніми даними, через атаку ворога сталося загоряння на території транспортного підприємства. На місце вирушили екстрені служби.

У Голосіївському районі виникла пожежа у складських приміщеннях. Також там зафіксували влучання БпЛА в автозаправну станцію.

Крім того, у цьому районі безпілотник упав на чотириповерховий бізнес-центр. За інформацією Кличка, на місці працюють екстрені служби. Унаслідок атаки в столиці постраждали троє людей. Усіх госпіталізували медики.

Двоє поранених перебувають у тяжкому стані.

Що сталося у Дарницькому районі

У Дарницькому районі зафіксували влучання в об’єкт транспортної інфраструктури. Попередньо, є один постраждалий.

Також у районі через атаку виникло загоряння на даху однієї з автозаправних станцій.

За інформацією Київської міської військової адміністрації, у Голосіївському районі також пошкоджено офісне приміщення. Дані про постраждалих там уточнюють.

Нагадаємо, що напередодні, 17 вересня, Росія атакувала столицю ракетами та дронами.

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