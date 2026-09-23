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Вибухи в Києві сьогодні: що відомо про наслідки обстрілу

Юлія Хоменко, редакторка сайту 23 Вересня 2026, 10:17 2 хв.
Київ, вибухи сьогодні: у кількох районах сталися пожежі
Фото ДСНС/Telegram

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