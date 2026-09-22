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Тариф на електроенергію 2026: скільки коштує 1 кВт світла

Юлія Хоменко, редакторка сайту 22 Вересня 2026, 15:00 4 хв.
Ціна на світло для населення у 2026 році: скільки коштує 1 кВт електроенергії
Фото Pexels

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