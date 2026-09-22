Тариф на електроенергію 2026: скільки коштує 1 кВт світла

В Україні для побутових споживачів діє фіксований тариф на електроенергію, однак для власників житла з офіційно оформленим електроопаленням передбачені окремі умови. За наявності двозонного лічильника вночі вартість електроенергії може бути значно нижчою за стандартну.

Тож питання, скільки коштує 1 кіловат світла, залежить не лише від самого тарифу, а й від категорії споживача, обсягу використаної електроенергії та типу лічильника.

Скільки коштує 1 кВт світла для населення

Для звичайних побутових споживачів базова ціна становить 4,32 грн за 1 кВт·год. Водночас для квартир і приватних будинків, де електроопалення офіційно оформлене, застосовується окремий тариф. За споживання до 2000 кВт·год на місяць електроенергія коштує 2,64 грн за кВт·год. Про це повідомив Денис Шмигаль в е

Якщо домогосподарство використало понад 2000 кВт·год за місяць, перші 2000 кВт·год оплачуються за ставкою 2,64 грн, а обсяг понад ліміт — за тарифом 4,32 грн за кВт·год.

Таким чином, ціна на світло для населення може відрізнятися залежно від умов споживання.

Нічний тариф на електроенергію

Власники двозонного лічильника можуть платити за електроенергію за різними тарифами залежно від часу доби.

У період з 23:00 до 07:00 застосовується коефіцієнт 0,5. Для споживачів з електроопаленням це дає ціну 1,32 грн за кВт·год при споживанні в межах встановленого ліміту.

У денний період — з 07:00 до 23:00 — ставка становить 2,64 грн за кВт·год. Саме тому тим, хто використовує електроопалення, може бути вигідно переносити частину споживання на нічні години.

Скільки коштує 1 кВт світла за тризонним лічильником

Інші умови діють за наявності тризонного лічильника. У цьому випадку доба поділяється на кілька часових періодів.

Для споживачів з електроопаленням за обсягу до 2000 кВт·год на місяць:

у пікові години — 3,96 грн за кВт·год;

у напівпікові години — 2,64 грн за кВт·год;

у нічний час — 1,05 грн за кВт·год.

Піковими вважаються години 08:00–11:00 та 20:00–22:00, а нічний період триває з 23:00 до 07:00.

Тарифи на електроенергію для підприємців

Для бізнесу немає єдиної фіксованої ціни на електроенергію, як для побутових споживачів. Вартість залежить від постачальника, умов договору, класу напруги та інших складових ціни.

Тому відповідь на питання, скільки коштує кіловат світла для підприємців, може відрізнятися для різних компаній.

Орієнтовно для малого бізнесу та ФОП із низькою напругою ціна може перебувати в діапазоні 4,50–7 грн за кВт·год з ПДВ. Для споживачів із середньою та високою напругою вартість може бути нижчою.

Як отримати тариф для електроопалення

Пільгова ціна не застосовується лише через те, що в будинку встановлений електричний обігрівач. Електроопалення має бути офіційно оформлене.

Для цього необхідно:

замовити відповідну проєктну документацію; встановити обладнання відповідно до проєкту; оформити необхідні документи в оператора системи розподілу; передати оновлені дані постачальнику електроенергії.

Після внесення інформації про електроопалення до відповідних документів постачальник може застосовувати передбачений для цієї категорії споживачів тариф.

Що буде з тарифом на електроенергію 2026 року

Чинні умови тарифікації для населення визначені урядовими рішеннями. Водночас перед початком опалювального сезону споживачам варто перевірити актуальні умови, оскільки тарифні правила можуть змінюватися окремими рішеннями Кабміну.

Отже, якщо говорити про те, скільки коштує 1 кВт світла для населення, базова ставка становить 4,32 грн за кВт·год, а для офіційно оформленого електроопалення передбачені окремі тарифи. За двозонного обліку нічна електроенергія може коштувати 1,32 грн, а за тризонного — 1,05 грн за кВт·год.

Нагадаємо, тариф на опалення 2026–2027: чи подорожчає тепло в новому сезоні.

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