Тариф на світло з 1 вересня: чи зміниться тариф на світло

Осінь 2026 року починається для українців зі стабільності в енергетичному питанні. Попри побоювання щодо можливого здорожчання комунальних послуг, уряд офіційно зафіксував вартість кіловат-години на тривалий період.
Ми проаналізували останні постанови, щоб з’ясувати, чи зміниться тариф на світло з 1 вересня та які суми ми побачимо у квитанціях надалі.
Який тариф на світло буде з 1 вересня 2026: рішення уряду
Згідно з офіційним повідомленням Кабінету Міністрів, дію фіксованої ціни на електроенергію для побутових споживачів було пролонговано. Це означає, що базовий тариф на світло з 1 вересня 2026 року залишається на рівні 4,32 грн/кВт-год.
Така ціна діятиме для всіх без винятку домогосподарств, незалежно від обсягу споживання (крім випадків з пільговим опаленням). Урядовці наголошують, що тариф на електроенергію з 1 вересня 2026 року зафіксований як мінімум до кінця жовтня 2026 року, що дозволяє населенню не боятися раптових стрибків цін під час найближчих опалювальних сезонів.
Тарифи на світло з 1 вересня 2026 в Україні: спеціальні умови для опалення
Хоча основна вартість залишається незмінною, варто звернути увагу на сезонні пільги. Для тих, хто використовує електрику для обігріву осель, тарифи на світло з 1 вересня 2026 в Україні передбачають суттєве зниження вартості вже з жовтня.
З 1 жовтня по 30 квітня власники електроопалювальних установок платитимуть за тарифом 2,64 грн/кВт-год (за умови споживання до 2000 кВт на місяць). Проте у вересні вони ще оплачуватимуть рахунки за загальною ціною.
Як платити менше: покрокова інструкція
Найбільш актуальним питанням для ощадливих господарів залишається нічний тариф. Отже, яка ціна за світло буде з 1 вересня 2026, якщо у тебе встановлено багатозонний прилад обліку:
- З 07:00 до 23:00 — стандартна ціна 4,32 грн;
- З 23:00 до 07:00 — діє нічний тариф 2,16 грн.
Використання енергоємної техніки (пральних машин, бойлерів, посудомийок) у нічний час дозволяє зменшити витрати вдвічі.
Якщо ти бажаєш платити менше, єдиним законним способом залишається перехід на зонний облік. Для цього необхідно:
- Звернутися до свого постачальника послуг (обленерго);
- Придбати та зареєструвати відповідний лічильник;
- Оформити перехід на новий тип розрахунків.
Підбиваючи підсумки, зазначимо: тариф на світло з 1 вересня 2026 року не принесе неприємних сюрпризів.
Нагадуємо, що в українській енергетиці введено надзвичайний стан — читай в матеріалі, що це означає та що зміниться для українців.
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