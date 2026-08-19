Для тебе Новини

Тариф на світло з 1 вересня: чи зміниться тариф на світло

Юлія Хоменко, редакторка сайту 19 Серпня 2026, 16:00 3 хв.
Ціна електроенергії з 1 вересня 2026
Фото Pexels

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь