Тариф на світло з 1 вересня: чи зміниться тариф на світло

Осінь 2026 року починається для українців зі стабільності в енергетичному питанні. Попри побоювання щодо можливого здорожчання комунальних послуг, уряд офіційно зафіксував вартість кіловат-години на тривалий період.

Ми проаналізували останні постанови, щоб з’ясувати, чи зміниться тариф на світло з 1 вересня та які суми ми побачимо у квитанціях надалі.

Який тариф на світло буде з 1 вересня 2026: рішення уряду

Згідно з офіційним повідомленням Кабінету Міністрів, дію фіксованої ціни на електроенергію для побутових споживачів було пролонговано. Це означає, що базовий тариф на світло з 1 вересня 2026 року залишається на рівні 4,32 грн/кВт-год.

Така ціна діятиме для всіх без винятку домогосподарств, незалежно від обсягу споживання (крім випадків з пільговим опаленням). Урядовці наголошують, що тариф на електроенергію з 1 вересня 2026 року зафіксований як мінімум до кінця жовтня 2026 року, що дозволяє населенню не боятися раптових стрибків цін під час найближчих опалювальних сезонів.

Читати на тему Ціна на електроенергію 2026: до 31 жовтня тариф на світло не зазнає змін Кабінет Міністрів продовжив дію чинного тарифу.

Тарифи на світло з 1 вересня 2026 в Україні: спеціальні умови для опалення

Хоча основна вартість залишається незмінною, варто звернути увагу на сезонні пільги. Для тих, хто використовує електрику для обігріву осель, тарифи на світло з 1 вересня 2026 в Україні передбачають суттєве зниження вартості вже з жовтня.

З 1 жовтня по 30 квітня власники електроопалювальних установок платитимуть за тарифом 2,64 грн/кВт-год (за умови споживання до 2000 кВт на місяць). Проте у вересні вони ще оплачуватимуть рахунки за загальною ціною.

Як платити менше: покрокова інструкція

Найбільш актуальним питанням для ощадливих господарів залишається нічний тариф. Отже, яка ціна за світло буде з 1 вересня 2026, якщо у тебе встановлено багатозонний прилад обліку:

З 07:00 до 23:00 — стандартна ціна 4,32 грн;

З 23:00 до 07:00 — діє нічний тариф 2,16 грн.

Використання енергоємної техніки (пральних машин, бойлерів, посудомийок) у нічний час дозволяє зменшити витрати вдвічі.

Якщо ти бажаєш платити менше, єдиним законним способом залишається перехід на зонний облік. Для цього необхідно:

Звернутися до свого постачальника послуг (обленерго);

Придбати та зареєструвати відповідний лічильник;

Оформити перехід на новий тип розрахунків.

Підбиваючи підсумки, зазначимо: тариф на світло з 1 вересня 2026 року не принесе неприємних сюрпризів.

Нагадуємо, що в українській енергетиці введено надзвичайний стан — читай в матеріалі, що це означає та що зміниться для українців.

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