Надзвичайний стан в енергетиці України: що це означає для громадян та бізнесу

Українська енергосистема переходить у режим максимальної мобілізації ресурсів. Президент Володимир Зеленський офіційно заявив, що в країні запроваджують надзвичайні заходи через поєднання масованих російських атак та екстремального похолодання.

Наслідки останніх ударів, зокрема по столиці, є важкими, тому держава змінює правила гри, щоб втримати енергофронт.

Про це він сказав за підсумками наради щодо надзвичайних обставин в енергетиці України.

Надзвичайний стан в енергетиці України: заява Зеленського

За підсумками термінової наради глава держави наголосив, що ситуація потребує негайних і нестандартних рішень. Для координації дій у Києві, де екстрені відключення тривають уже шосту добу після останньої атаки, створюється спеціальний постійний штаб. Але зміни стосуватимуться не лише техніки, а й соціального життя.

Одним із ключових доручень Президента став перегляд правил комендантської години на період надзвичайних холодів.

У людей має бути максимум можливостей користуватися пунктами підтримки, а в бізнесу — планувати роботу з огляду на ситуацію в енергосистемі, — підкреслив Володимир Зеленський.

Це означає, що в умовах, коли запроваджується надзвичайний стан в енергетиці України, міська влада може отримати право скорочувати або скасовувати нічні обмеження.

Це необхідно, щоб мешканці мали безперешкодний доступ до пунктів незламності у будь-який час доби. Також Президент доручив терміново збільшити кількість таких точок опори у Києві та по всій країні.

Надзвичайний режим енергетики: що це означає для пересічного споживача

Багатьох українців лякає невідомість термінів, тому варто детально розібрати: надзвичайний режим енергетики — що це з юридичної та технічної точок зору. Згідно із законом Про електроенергетику, такий стан оголошують, коли виникає реальна загроза цілісності об’єднаної енергосистеми.

Основними причинами для введення цього режиму стали:

критичний дефіцит електричної енергії та потужності після обстрілів 9 січня;

ризик зниження частоти в мережі нижче допустимих меж;

перевантаження вцілілих мережевих елементів;

аварійне падіння напруги в контрольних точках.

Фактично, надзвичайний стан енергетики розв’язує руки диспетчерам для оперативного керування потоками енергії, щоб не допустити повного блекауту на рівні всієї країни.

Надзвичайний стан в енергетиці та нова роль Дениса Шмигаля

Рішення про надзвичайний стан в енергетиці супроводжується і вагомими кадровими змінами. Керівником робіт із підтримки громад та розв’язання практичних питань у цей кризовий період визначено міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

Тепер на нього покладено місію енергетичного координатора, який має налагодити імпорт електрики (задіявши всі бізнесові можливості) та забезпечити виживання міст у морози. Зокрема, уряд чекає на пропозиції від Міносвіти щодо формату навчання дітей під час дії надзвичайного стану.

Влада закликає громадян до розуміння: надзвичайний стан в енергетиці — це не привід для паніки, а легальний механізм швидкого реагування на терор ворога та виклики природи.

