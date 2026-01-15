Чрезвычайное положение в энергетике Украины: что это значит для граждан и бизнеса

Украинская энергосистема переходит в режим максимальной мобилизации ресурсов. Президент Владимир Зеленский официально заявил, что в стране вводятся чрезвычайные меры из-за сочетания массированных российских атак и экстремального похолодания.

Последствия последних ударов, в частности по столице, тяжелые, поэтому государство меняет правила игры, чтобы удержать энергофронт.

Об этом он сказал по итогам совещания по чрезвычайным обстоятельствам в энергетике Украины.

Чрезвычайное положение в энергетике Украины: заявление Зеленского

По итогам срочного совещания глава государства подчеркнул, что ситуация требует немедленных и нестандартных решений. Для координации действий в Киеве, где экстренные отключения длятся уже шестые сутки после последней атаки, создается специальный постоянный штаб. Но изменения коснутся не только техники, но и социальной жизни.

Одним из ключевых поручений Президента стал пересмотр правил комендантского часа на период чрезвычайных холодов.

У людей должен быть максимум возможностей пользоваться пунктами поддержки, а у бизнеса — планировать работу с учетом ситуации в энергосистеме, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Это означает, что в условиях, когда вводится чрезвычайное положение в энергетике Украины, городские власти могут получить право сокращать или отменять ночные ограничения.

Это необходимо, чтобы жители имели беспрепятственный доступ к пунктам несокрушимости в любое время суток. Также Президент поручил срочно увеличить количество таких точек опоры в Киеве и по всей стране.

Чрезвычайный режим энергетики: что это значит для рядового потребителя

Многих украинцев пугает неизвестность терминов, поэтому стоит детально разобрать: чрезвычайный режим энергетики — что это с юридической и технической точек зрения. Согласно закону Об электроэнергетике, такое положение объявляют, когда возникает реальная угроза целостности объединенной энергосистемы.

Основными причинами для введения этого режима стали:

критический дефицит электрической энергии и мощности после обстрелов 9 января;

риск снижения частоты в сети ниже предельно допустимых границ;

перегрузка уцелевших сетевых элементов;

аварийное падение напряжения в контрольных точках.

Фактически, чрезвычайное положение энергетики развязывает руки диспетчерам для оперативного управления потоками энергии, чтобы не допустить полного блэкаута на уровне всей страны.

Чрезвычайное положение в энергетике и новая роль Дениса Шмыгаля

Решение о чрезвычайном положении в энергетике сопровождается и весомыми кадровыми изменениями. Руководителем работ по поддержке общин и решению практических вопросов в этот кризисный период определен министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Теперь на него возложена миссия энергетического координатора, который должен наладить импорт электричества (задействовав все бизнес-возможности) и обеспечить выживание городов в морозы. В частности, правительство ждет предложений от Минобразования относительно формата обучения детей во время действия чрезвычайного положения.

Власти призывают граждан к пониманию: чрезвычайное положение в энергетике — это не повод для паники, а легальный механизм быстрого реагирования на террор врага и вызовы природы.

