Зеленский: Из-за ситуации с энергетикой в ​​Украине изменят правила комендантского часа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в энергетике страны будет введен режим чрезвычайной ситуации.

Кроме того, он поручил правительству пересмотреть правила комендантского часа в некоторых областях на время чрезвычайных холодов — подробнее читай в материале.

Комендантский час будет видоизменен из-за ситуации с энергетикой

Прежде всего будет создан постоянный штаб для координации ситуации в Киеве. Также в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации.

Руководителем работ по поддержке людей и общин и решению практических вопросов был определен первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины.

Во-вторых, Зеленский призвал чиновников максимально усилить работу с партнерами по получению необходимого оборудования и поддержки. Кабмин должен обеспечить максимальную дерегуляцию всех процессов, касающихся подключения резервного оборудования к сетям.

Дополнительно Президент Украины поручил правительству подготовить пересмотр правил по комендантскому часу на время сильных морозов. Как отметил Зеленский, у людей должно быть максимум возможностей пользоваться пунктами поддержки, а у бизнеса — планировать работу с учетом ситуации в энергосистеме.

Также он отметил, что в Киеве должны быть дополнительные пункты несокрушимости, а также проведена проверка действующих.

