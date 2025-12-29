ЗАЭС, Донбасс и мирный план: о чем говорили Трамп и Зеленский во Флориде

Во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго было обсуждено несколько важных вопросов по прекращению войны, а также другие вопросы мирного плана — детали читай в материале.

Соглашение о прекращении войны и экономическая выгода

Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении войны, которая сейчас в разработке американской стороны, вынесла в настоящее время проработку Украины. Он сделал это заявление, после того как Владимир Зеленский подтвердил, что на встрече планируется обсуждение пунктов мирного плана.

Что касается замороженных активов РФ, то Президент США отметил, что еще не решено, куда они должны быть направлены: на восстановление в Украину или обратно в РФ. Однако он добавил, что процесс переговоров уже находится на завершающей стадии, но, несмотря на это, данный процесс может надолго затянуться.

Нерешенные вопросы мирного плана

Также Трамп отметил, как передает Укринформ, что, несмотря на финальную стадию переговоров, остается еще несколько нерешенных вопросов. Относительно уровня готовности договоренностей о гарантиях безопасности, лидер Штатов сообщил:

Можно сказать 95%, но я не люблю говорить процентами. Я просто считаю, что мы работаем очень хорошо… Мы можем быть очень близки.

Отвечая на вопрос о свободной экономической зоне на Донбассе и линии разграничения, Трамп отметил, что они приближаются к договоренностям, и вопреки сложности вопроса он считает, что вопрос будет решен.

Что касается РФ и ее территориальных требований, президент подчеркнул:

Есть спор по этому поводу, так что им придется это согласовать. Но, по-моему, все движется в правильном направлении.

По имеющимся опросам, 91% украинцев поддерживают завершение войны с Россией:

…они хотят положить ей конец, как и все остальные. Россия хочет, чтобы она закончилась, все хотят, чтобы она закончилась… Я хочу, чтобы она закончилась, потому что не хочу видеть, как гибнет так много людей

– отметил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции.

Донбасс и ЗАЭС: о чем было обсуждено

В то же время Владимир Зеленский заявил, что вопрос Донбасса остается сложным, несмотря на достигнутое согласие в большинстве пунктов мирного плана.

Вы знаете нашу позицию… Поэтому, конечно, наше отношение однозначно, четко, поэтому президент Трамп и сказал, что это очень сложный вопрос. И, конечно, у нас с россиянами здесь совершенно разные позиции.

Зеленский также добавил, что для ратификации мирного плана в целом или определенных пунктов можно будет провести референдум или же голосование в парламенте.

Кроме того, был обсужден вопрос по Запорожской АЭС — об этом отметил Дональд Трамп, и добавил, что он говорил об этом и с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе переговоров.

Он отметил, что она в очень хорошем состоянии и может заработать почти немедленно, а также назвал ее самой большой в мире АЭС. По его словам, РФ фактически работает над этим с Украиной, чтобы прошел запуск ЗАЭС.

Трамп сказал, что разговаривал с Путиным примерно два с половиной часа, и они о многом говорили. Среди всего он добавил, что было обсуждено возможное участие РФ в восстановлении Украины. По его словам, Путин якобы готов содействовать поставке электроэнергии по низким ценам.

По вопросу прекращения огня ради проведения референдума в Украине, Трамп возразил:

Нет, не прекращение огня… Это один из пунктов, над которым мы сейчас работаем…

По мнению лидера Америки, этот вопрос в конечном счете будет решен.

