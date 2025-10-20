Распродажи Украины не будет: Зеленский о возможных уступках и перспективах прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с журналистами рассказал, требуют ли от Украины согласиться на территориальные или какие-либо другие уступки и какие перспективы передачи Tomahawk. Вікна-новини собрали важнейшее из тезисов главы государства.

Что будет с Tomahawk для Украины

По словам президента, Трамп публично заявил, что Америке нужны эти ракеты.

— По моему мнению, он не хочет эскалации с россиянами до тех пор, пока не встретится с ними (в Будапеште, — ред.), — прокомментировал он отсутствие договоренностей по передаче этого оружия Украине.

Он также добавил, что в европейских странах также есть эти ракеты. Так что вопрос не сколько в оружии, столько в его использовании.

— Потому что можно иметь ATACMS, но как вы можете использовать их? Вопрос не только в том, какое у вас оружие, а как вы его можете использовать. Понятно, что по военным целям и в координации, но вы сами выбираете этот путь.

После встречи с Трампом украинская сторона разговаривала на этот счет с европейскими лидерами.

— Они сами хотят обращаться с просьбой к нему. Мы в постоянной координации. У нас в Ирландии была остановка на дозаправку. И в этот момент, когда мы останавливались, Андрей Ермак выходил на связь со всеми NSA (Агентство национальной безопасности — ред.), они общались.

Мы в постоянном контакте с NSA европейских стран и вместе выстраиваем общую позицию. Дальше они тоже будут обращаться в разных форматах к Соединенным Штатам Америки.

Зеленский также заявил, что Украина и США готовят контракт на закупку 25 систем Patriot. Украина стоит в общей очереди на получение, но Белый дом может изменить порядок поставок. Среди источников финансирования — замороженные российские активы.

Были ли условия относительно уступок

Зеленский заявил, что сейчас никакие условия Украины не выставлялись.

Но из наших переговоров понятно: если Украина “съест то, что положили на тарелку”, то есть плохое территориальное решение, то все остальное они попытаются решить и без нас.

— Например, в нашем разговоре о прекращении огня они снова пересказали российскую историю о том, что мы будто будем готовиться к наступлению, что вроде бы нельзя нам давать паузу. Я говорю: “Я просто не совсем понимаю, каким образом мы нарушим подписанные с вами гарантии безопасности, если у нас будет реальное завершение войны?”.

Он привел пример Южной Кореи, которая имеет гарантии безопасности США и развилась в успешную страну, и добавил, что на Корейском полуострове так и не согласовали финальный документ о мирном соглашении.

— Если же у нас будет фундаментальное соглашение и такой долгий его путь, то кто может нарушать гарантии безопасности, кто себе враг? Если у меня нет мирного соглашения, но у нас есть прекращение огня и есть сильные гарантии безопасности, что Путин не пойдет снова, зачем мне нарушать это? Наша позиция абсолютно логична, и на такой основе ее поддерживают многие наши партнеры.

Судьба Донбасса

Намерения РФ не изменились — они хотят выхода Украины с Донбасса. Однако позиция Украины в этом контексте также не изменилась.

— Я объяснил и Президенту Трампу, и господину Уиткоффу. Мы понимаем, что Уиткофф просто передает, что Россия имеет в виду. Это не значит, что это его точка зрения. По крайней мере, он так это говорит. Я ему четко сказал, что есть некоторое обманчивое впечатление.

История в том, что россияне говорят, что они провели якобы референдум на Донбассе и люди вроде бы хотят в Россию. Но сначала была оккупация, а потом уже что-то происходило бесконтрольное и явно незаконное, что назвали “референдумом”.

Уиткофф апеллировал к тому, что Донбасс был внесен в Конституцию РФ. Но Зеленский объяснил ему, почему эти аргументы не работают.

— Если завтра Путин будет еще что-то вносить после того или иного окончания войны, нам снова нужно будет выходить с какой-нибудь территории? А если я внесу в Конституцию Украины, например, две области РФ, они будут выходить с этих территорий? Это неработающая модель.

Почему Путин оказывает влияние на Трампа

Путин работает с США, имея большие экономические предложения и ресурсы других стран, которые ему не принадлежат. Именно этим объясняет Зеленский влияние Путина на риторику американского лидера.

— И любой человек, пришедший в политику на время, отведенное законом, а не на время, отведенное Богом, понимает, что нельзя продавать или отдавать то, что тебе не принадлежит. Поэтому у нас разный подход с РФ.

Распродажей Украины никто не будет заниматься. Президент Трамп хочет скорой победы, окончания войны, и это победа для всех адекватных людей, а Путин хочет тотальную оккупацию Украины.

Для достижения цели Путин использует инструменты для сохранения неопределенности, в частности тормозит введение санкций. Глава государства также отмечает, что в РФ большие энергетические проекты и компании, которые находятся под санкциями.

— У нас совершенно разные стартовые позиции. Они агрессоры. Но богатому и большому агрессору некоторые вещи, если не жить по закону, просто прощаются.

Возможно ли прекращение огня

По мнению президента, масштаб войны в Украине и других государствах трудно сравнить.

— Я не хочу приуменьшать или преувеличить ту или иную страну, но мы не можем сравнивать то, что происходит на Ближнем Востоке, и то, что происходит здесь. Это совершенно разный объем войны. Это разная история. Там есть, безусловно, такие же жертвы, такие же живые люди и, к сожалению, большие потери. Но это не сравнимо.

Мы сражаемся с армией России. Поэтому эту войну так быстро закончить не удается. Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю.

Впрочем, это не значит, что война в Украине на финишной прямой. По словам Зеленского, Трампу удалось приостановить огонь на Ближнем Востоке, в связи с чем он хочет закончить войну России против Украины.

— Такое у него и в мире настроение: давайте сейчас все силы бросим и закончим войну России против Украины. То есть такое настроение, а мы делаем в таком настроении какие-то шаги — Tomahawk и т. д. И это новые шаги, и они действительно поджимают Россию.

Напомним, что ранее Трамп опроверг слухи о том, что якобы потребовал передать Донбасс России.

