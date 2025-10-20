Трамп возразил, что требовал отдать весь Донбасс России — детали

17 октября состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, после которой в сети появились некоторые обвинения в сторону Трампа. Читай в материале, действительно ли это так и были ли опровергнуты слухи.

Встреча Трампа и Зеленского: опровержение слухов

Дональд Трамп опроверг обвинение, что он призвал Владимира Зеленского передать России всю Донецкую область. Вместо этого он предлагает заморозить войну на текущих линиях фронта, позволяя региону остаться разделенным, ведь, по его словам, 78% территории уже контролирует РФ.

По данным Reuters, подобная идея возникла после того, как Зеленский отказался добровольно отдавать земли Москве. На встрече в Белом доме 17 октября Трамп настаивал на территориальных уступках Украины и размышлял о гарантиях безопасности для обеих сторон, что смутило украинскую сторону.

Мы считаем, что то, что они должны сделать, это просто остановиться на тех линиях, где они сейчас находятся, на линиях фронта.

Ранее Financial Times и Washington Post сообщали, что Трамп отвергал карты фронта и потребовал отдать Путину весь Донбасс. Встреча превращалась в ссоры: Трамп ругался, повторял тезисы Путина и предупреждал, что в противном случае РФ уничтожит Украину.

Встреча длилась более двух часов. Зеленский самостоятельно вышел к прессе, поблагодарил Трампа за продуктивные переговоры. Обсуждали ракеты Tomahawk, однако США, в свою очередь, избегают эскалации.

Президент Украины отметил новые сигналы от РФ и отметил необходимость диалога о прекращении огня. Трамп назвал разговор искренним и посоветовал сторонам заключить мир, чтобы обе могли объявить победу.

