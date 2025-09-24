“Бумажный тигр”, а не военная мощь: Трамп изменил отношение к Путину

Накануне состоялась встреча между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом во время 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, США.

В частности, на встрече обсудили некоторые детали о ходе событий на поле боя, отметил Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Дональд Трамп также был щедр на заявления. В частности, он говорил о возможности возвращения всех украинских территорий. Главные тезисы по встрече Трампа и Зеленского, рассказываем далее в материале.

Трамп и Зеленский: встреча и главные тезисы

По словам Зеленского, Путин предоставлял Трампу искаженные данные о ситуации на фронте, однако теперь президент США гораздо больше доверяет Зеленскому.

Кроме того, Зеленский отметил, что США предоставит Украине гарантии безопасности уже после завершения войны.

Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social также написал сообщение, в котором убеждает: Украина сможет вернуть свои территории при поддержке партнеров.

— После того, как я ознакомился и полностью понял военно-экономическую ситуацию между Украиной и Россией, а также увидел экономические проблемы, которые она вызывает в России, я считаю, что Украина при поддержке Европейского Союза способна бороться и вернуть всю Украину в ее первоначальном виде.

Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, и в частности НАТО, начальные границы, с которых началась эта война, вполне реальный вариант, — написал Трамп.

Кроме того, Трамп назвал Россию “бумажным тигром” ведь, по его словам, она бесцельно воюет уже три с половиной года.

— У Путина и России есть большие экономические проблемы, и сейчас для Украины наступила пора действовать. Во всяком случае, я желаю обеим странам успехов. Мы будем продолжать поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО делало с ним все, что хочет, — добавил Трамп.

После встречи с Зеленским Трамп также беседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Последний отметил, что позиция Трампа сейчас верна.

— Я только что увидел сообщение, которое вы опубликовали после встречи с Зеленским, и я думаю, что оно очень правильное. Если мы быстро поддержим Украину в этой ситуации, с учетом проблем в российской экономике, то у нас будет возможность хорошего будущего, — сказал Макрон.

Другие важные тезисы

Кроме того, президент Трамп высказал ряд других тезисов во время общения с журналистами.

— Честно говоря, Украина проделала хорошую работу. Остановила эту действительно великую страну.

— Должны ли НАТО сбивать российские самолеты в своем пространстве? – Да, я считаю.

Трамп предположил, что Венгрия может перестать покупать российские энергоносители, как только он поговорит с Виктором Орбаном.

В то же время власти Польши также сделали заявление по поводу российских объектов в своем воздушном пространстве. Больше об этом, читай в нашем другом материале.

