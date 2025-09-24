“Паперовий тигр”, а не воєнна міць: Трамп змінив ставлення до Путіна

Напередодні відбулася зустріч між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом під час 80 сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, США.

Зокрема, на зустрічі обговорили деякі деталі про перебіг подій на полі бою, зазначив Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами.

Дональд Трамп також був щедрий на заяви. Зокрема, він говорив про можливість повернення всіх українських територій. Головні тези із зустрічі Трампа та Зеленського, розповідаємо далі у матеріалі.

Трамп і Зеленський: зустріч та головні тези

За словами Зеленського, Путін надавав Трампу спотворені дані щодо ситуації на фронті, однак тепер президент США набагато більше довіряє Зеленському.

Окрім того, Зеленський зазначив, що США нададуть Україні безпекові гарантії вже після завершення війни.

Дональд Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social також написав допис, в якому переконує: Україна зможе повернути свої території за підтримки партнерів.

— Після того, як я ознайомився та повністю зрозумів військово-економічну ситуацію між Україною та Росією, а також побачив економічні проблеми, які вона спричиняє Росії, я вважаю, що Україна, за підтримки Європейського Союзу, здатна боротися та повернути всю Україну в її первісному вигляді.

З часом, терпінням та фінансовою підтримкою Європи, і зокрема НАТО, початкові кордони, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом, — написав Трамп.

Крім того, Трамп назвав Росію “паперовим тигром”, адже, за його словами, вона безцільно воює вже три з половиною роки.

— Путін і Росія мають великі економічні проблеми, і зараз для України настав час діяти. У будь-якому разі, я бажаю обом країнам успіхів. Ми продовжуватимемо постачати зброю НАТО, щоб НАТО робило з нею все, що хоче, — додав Трамп.

Після зустрічі із Зеленським, Трамп також мав розмову із президентом Франції Еммануелем Макроном. Останній зазначив, що позиція Трампа наразі є правильною.

— Я щойно побачив повідомлення, яке ви опублікували після зустрічі з Зеленським, і я думаю, що воно дуже правильне. Якщо ми швидко підтримаємо Україну в цій ситуації, з урахуванням проблем у російській економіці, то ми матимемо можливість гарного майбутнього, — сказав Макрон. Інші важливі тези Окрім того, президент Трамп вислови низку інших тез під час спілкування з журналістами. — Чесно кажучи, Україна зробила гарну роботу. Зупинила цю справді велику країну.

— Чи повинні НАТО збивати російські літаки у своєму просторі? — Так, я вважаю.

Трамп припустив, що Угорщина може припинити купувати російські енергоносії, як тільки він поговорить з Віктором Орбаном. Водночас влада Польщі також зробила заяву щодо російських обʼєктів у своєму повітряному просторі. Більше про це читай у нашому іншому матеріалі.

