Король Чарльз нагадав Трампу про Україну: “Тиранія знову загрожує Європі”

Король Великої Британії Чарльз III урочисто зустрів президента США Дональда Трампа у стінах Віндзорського замку.

У своїй промові король назвав зустріч особливою та знаковою, адже дружба між британцями й американцями формувалася протягом століть. Про це йдеться у зверненні, яке розмістили на сайті королівської сім’ї.

Океан, можливо, й досі розділяє нас, але в інших сенсах ми — найближчі родичі, — сказав монарх.

Він не втримався від жарту й додав, що на британській землі можна було б створити чудові поля для гольфу, натякаючи на пристрасть Трампа до цієї гри.

Король Чарльз і Трамп: про що вони говорили

Король Британії Чарльз нагадав, що Лондон і Вашингтон пліч-о-пліч пройшли випробування двох світових воєн. Тоді союзники боролися проти диктатур, а сьогодні, за словами монарха, історія повторюється.

Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники підтримуємо Україну, аби стримувати агресію та забезпечувати мир.

Король Великої Британії Чарльз про торгівлю та довкілля

У промові монарх підкреслив, що саме Велика Британія стала першою державою, з якою адміністрація Трампа уклала торгівельну угоду.

Та не менш важливим для нього залишається питання збереження природи.

Король Великої Британії Чарльз наголосив, що союзники мають можливість відновити красу нашої планети та залишити чисте повітря, воду і їжу наступним поколінням.

Як відреагував Трамп

Американський президент назвав участь у бенкеті однією з найбільших відзнак у своєму житті й пожартував, що хоче стати останнім лідером, удостоєним честі вдруге відвідати британського монарха з державним візитом.

За даними BBC, на захід запросили 160 гостей. Святковий стіл довжиною понад 47 метрів накривали протягом тижня, а для церемонії залучили 1300 військовослужбовців та 120 коней.

Як королівська родина підтримує Україну

Від початку повномасштабного вторгнення Росії британська монархія відкрито висловлює солідарність з Україною. У березні 2023 року король Чарльз відвідав у Берліні центр для українських біженців, облаштований у колишньому аеропорту Тегель. Там він розмовляв із сім’ями, які нещодавно залишили Україну.

Ще у березні 2022 року принц Вільям і принцеса Кетрін побували в Українському культурному центрі в Лондоні, щоб побачити роботу волонтерів та активістів. А восени того ж року Кетрін відвідала українські родини в Редінгу, де вислухала їхні історії та підтримала теплими словами.

Такі дії демонструють, що для королівської родини тема України виходить за межі дипломатії й має особистий вимір. Це також ще раз підкреслює: Велика Британія залишається одним із головних союзників Києва на міжнародній арені.

Цю підтримку підтверджує і сьогодення: 12 вересня Київ приймає чимало іноземних гостей, серед яких — принц Гаррі. Для нього це перший візит до української столиці, хоча перед тим він уже побував у Львові.

