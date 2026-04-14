“Я думав, що це лікар”: Трамп потрапив у скандал через ШІ-фото в образі Христа

Президент США Дональд Трамп знову опинився в епіцентрі гучного скандалу після того, як особисто опублікував у своїй соцмережі Truth Social зображення, згенероване штучним інтелектом. На малюнку політик постає у образі месії, що зцілює хворого. Як повідомляє Washington Post, публікація викликала хвилю обурення навіть серед тих, хто роками вважався лояльним прихильником Трампа.

Резонансний допис та його зміст

На видаленому нині зображенні Трамп у білому халаті тримає руку, що світиться, на чолі чоловіка на лікарняному ліжку. Композиція доповнена патріотичною та військовою символікою: американським прапором, Статуєю Свободи, винищувачами та білоголовим орланом. Критики та релігійні діячі одразу зауважили, що стилістика малюнка копіює класичні християнські сюжети, де Ісус Христос зцілює немічних.

Згідно з даними WP, через кілька годин після публікації, о 19:39 за місцевим часом, пост було видалено через шквал критики.

Бог не дасть із себе насміхатися: реакція консервативного табору

Найбільш гостра критика пролунала з боку релігійних медіа та активістів. Як зазначає CBN (Християнська мовна мережа) через свого журналіста Девіда Броуді, цей вчинок “перейшов межу”.

Відома протестантська письменниця Меган Бешем була категоричною:

Я не знаю, чи президент подумав, що жартує, чи він перебуває під впливом якоїсь речовини, і яке можливе пояснення він міг би дати цьому обурливосу богохульству, — написала вона, закликавши Трампа вибачитися перед Богом.

До критики приєдналися й інші медійні постаті:

Консервативна подкастерка Райлі Гейнс заявила, що президенту не завадило б трохи скромності, додавши, що з Бога не можна насміхатися;

Ізабель Браун назвала публікацію огидною та неприйнятною;

Орден Тамплієрів , який підтримував Трампа на виборах, висловив глибоку образу, процитувавши послання до Галатів: “ Бог не дасть із себе насміхатися” .

Пояснення Трампа: медична помилка чи маніпуляція

Сам Дональд Трамп у коментарі журналістам у Білому домі спробував зняти напругу, запевнивши, що не ідентифікував себе з Христом. За його словами, він бачив у цьому зображенні лише медичний контекст.

Так, я її опублікував, і я думав, що це я в ролі лікаря. Це було пов’язано з Червоним Хрестом — я зображений як співробітник Червоного Хреста, — цитує слова політика BBC.

Пізніше у розмові з CBS News (американським партнером BBC) Трамп додав, що видалив пост, аби не вводити людей у оману:

Я не хотів, щоб хтось був збентежений. Люди були збентежені.

При цьому він не змарнував нагоди розкритикувати ЗМІ, звинувативши їх у поширенні “фейкових новин” та перекручуванні його намірів.

Скандал з фотографією розгорнувся на тлі загострення відносин Трампа з Ватиканом. Як повідомляє BBC, за годину до публікації ШІ-фото президент США розкритикував Папу Лева XIV, назвавши його слабким та жахливим для зовнішньої політики через заклики понтифіка до миру в Ірані.

Папа Лев XIV, який є першим американцем на престолі, відреагував спокійно, заявивши, що не боїться адміністрації Трампа і продовжуватиме виголошувати євангельське послання проти війни. Трамп, своєю чергою, відмовився перепрошувати перед головою Католицької церкви, наполягаючи, що понтифік помиляється щодо ядерної загрози Ірану.

Цей випадок став черговим у серії сумнівних публікацій на офіційній сторінці Трампа. Як нагадують журналісти BBC, у лютому його акаунт уже потрапляв у скандал через расистський кліп про родину Обам, який згодом також видалили, назвавши “помилкою співробітника”.

Проте цього разу, як зазначило неназване джерело з адміністрації у коментарі для Washington Post, ситуація серйозніша:

Інші люди на мітингах роблять це за нього, але коли ти робиш це сам це щонайменше святотатство.

На тлі цих ідеологічних суперечок Трамп вирішив перейти до питань планетарного масштабу. Стало відомо, що президент США видав наказ оприлюднити секретні файли, що стосуються НЛО (аномальних непізнаних явищ) та можливих контактів із позаземним життям.

