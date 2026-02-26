Справа Епштейна: з оприлюднених архівів Мін’юсту США нібито зникли звіти про Трампа

У матеріалах, оприлюднених Міністерством юстиції США, не виявилося ключових документів, що стосуються звинувачень на адресу нинішнього президента Дональда Трампа. Ситуація вже викликала обурення в Конгресі та підштовхнула демократів до початку окремого розслідування.

Про це повідомляє The New York Times.

Демократи готують розслідування через відсутність документів про Трампа у справі Епштейна

Йдеться про свідчення жінки, яка у 2019 році — одразу після арешту Епштейна — звернулася до ФБР. Вона стверджувала, що у 1980-х роках, будучи неповнолітньою, стала жертвою сексуального насильства з боку Епштейна та Трампа.

Згідно з офіційним переліком документів справи, ФБР провело з нею чотири розлогі співбесіди. Однак у відкритому доступі з’явився лише один підсумковий документ, і той стосується виключно дій Епштейна.

Інших трьох звітів, як і первинних нотаток агентів, просто немає. Цікаво, що аналогічні записи щодо інших свідків та потерпілих Мін’юст оприлюднив без жодних перешкод.

Читати на тему Українська модель у файлах Епштейна: викрито дівчину, яка працювала на мільярдера

Міністерство юстиції США намагається виправдати відсутність паперів бюрократичними та юридичними процедурами. Офіційна позиція відомства базується на трьох тезах:

Деякі матеріали можуть залишатися засекреченими, якщо федеральне розслідування все ще триває.

Відомство стверджує, що вилучало лише ті копії, які повторюють вже наявну інформацію або мають обмежений доступ.

Раніше представники міністерства заявляли, що частина свідчень містить неправдиві та сенсаційні твердження, які нібито були подані спеціально напередодні виборів 2020 року, щоб дискредитувати Трампа.

Така вибіркова прозорість не задовольнила опонентів президента. Демократи в Конгресі вже оголосили, що готують власну перевірку. Головне питання, на яке вони хочуть знайти відповідь: чи не було вилучення документів політично вмотивованим рішенням, щоб захистити репутацію чинного глави держави?

Відсутність саме первинних нотаток є найбільш підозрілою, оскільки саме вони фіксують перші, найщиріші емоції та деталі свідчень потерпілих.

Раніше ми писали, чи є якісь згадки у справі Епштейна про Україну — читай в матеріалі, чи був бізнесмен у столиці та скільки разів.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!