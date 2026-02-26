Для тебя Новости

Дело Эпштейна: из обнародованных архивов Минюста США якобы исчезли отчеты о Трампе

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 26 февраля 2026, 11:00 2 мин.
файлы эпштейна
Фото Getty Images

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь