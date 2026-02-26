Дело Эпштейна: из обнародованных архивов Минюста США якобы исчезли отчеты о Трампе

В материалах, обнародованных Министерством юстиции США, не оказалось ключевых документов, касающихся обвинений в адрес нынешнего президента Дональда Трампа. Ситуация уже вызвала возмущение Конгресса и подтолкнула демократов к началу отдельного расследования.

Об этом сообщает The New York Times.

Демократы готовят расследование из-за отсутствия документов о Трампе по делу Эпштейна

Речь идет о свидетельстве женщины, которая в 2019 году, сразу после ареста Эпштейна, обратилась в ФБР. Она утверждала, что в 1980-е годы, будучи несовершеннолетней, стала жертвой сексуального насилия со стороны Эпштейна и Трампа.

Согласно официальному перечню документов дела, ФБР провело с ней четыре обширных собеседования. Однако в открытом доступе появился только один итоговый документ, и он касается исключительно действий Эпштейна.

Остальные три отчета, как и первичные заметки агентов, просто отсутствуют. Интересно, что аналогичные записи относительно других свидетелей и потерпевших Минюст обнародовал без всяких препятствий.

Министерство юстиции США пытается оправдать отсутствие бумаг бюрократическими и юридическими процедурами. Официальная позиция ведомства базируется на трех тезисах:

Некоторые материалы могут оставаться засекреченными, если федеральное расследование продолжается.

Ведомство утверждает, что изымало только копии, которые повторяют уже имеющуюся информацию или имеют ограниченный доступ.

Ранее представители министерства заявляли, что часть показаний содержит ложные и сенсационные утверждения, якобы поданные специально накануне выборов 2020 года, чтобы дискредитировать Трампа.

Такая выборочная прозрачность не удовлетворила оппонентов президента. Демократы в Конгрессе уже объявили, что готовят свою проверку. Главный вопрос, на который они хотят найти ответ: не было ли изъятие документов политически мотивированным решением, чтобы защитить репутацию действующего главы государства?

Отсутствие именно первичных заметок является наиболее подозрительным, поскольку именно они фиксируют первые, самые искренние эмоции и детали показаний потерпевших.

Раньше мы писали, есть ли упоминания по делу Эпштейна об Украине — читай в материале, был ли бизнесмен в столице и сколько раз.

