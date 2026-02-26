Дело Эпштейна: из обнародованных архивов Минюста США якобы исчезли отчеты о Трампе

В материалах, обнародованных Министерством юстиции США, не оказалось ключевых документов, касающихся обвинений в адрес нынешнего президента Дональда Трампа. Ситуация уже вызвала возмущение Конгресса и подтолкнула демократов к началу отдельного расследования.
Об этом сообщает The New York Times.
Демократы готовят расследование из-за отсутствия документов о Трампе по делу Эпштейна
Речь идет о свидетельстве женщины, которая в 2019 году, сразу после ареста Эпштейна, обратилась в ФБР. Она утверждала, что в 1980-е годы, будучи несовершеннолетней, стала жертвой сексуального насилия со стороны Эпштейна и Трампа.
Согласно официальному перечню документов дела, ФБР провело с ней четыре обширных собеседования. Однако в открытом доступе появился только один итоговый документ, и он касается исключительно действий Эпштейна.
Остальные три отчета, как и первичные заметки агентов, просто отсутствуют. Интересно, что аналогичные записи относительно других свидетелей и потерпевших Минюст обнародовал без всяких препятствий.
Министерство юстиции США пытается оправдать отсутствие бумаг бюрократическими и юридическими процедурами. Официальная позиция ведомства базируется на трех тезисах:
- Некоторые материалы могут оставаться засекреченными, если федеральное расследование продолжается.
- Ведомство утверждает, что изымало только копии, которые повторяют уже имеющуюся информацию или имеют ограниченный доступ.
- Ранее представители министерства заявляли, что часть показаний содержит ложные и сенсационные утверждения, якобы поданные специально накануне выборов 2020 года, чтобы дискредитировать Трампа.
Такая выборочная прозрачность не удовлетворила оппонентов президента. Демократы в Конгрессе уже объявили, что готовят свою проверку. Главный вопрос, на который они хотят найти ответ: не было ли изъятие документов политически мотивированным решением, чтобы защитить репутацию действующего главы государства?
Отсутствие именно первичных заметок является наиболее подозрительным, поскольку именно они фиксируют первые, самые искренние эмоции и детали показаний потерпевших.
