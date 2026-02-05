Файлы Эпштейна и Украина: сколько раз упоминается и посещал ли бизнесмен Киев

Новая волна раскрытия архивов покойного финансиста Джеффри Эпштейна, опубликованная Департаментом юстиции США в конце января 2026 года, произвела эффект разорвавшейся бомбы в украинском медиапространстве.

Среди 3 миллионов страниц переписки и документов журналисты насчитали около 2000 упоминаний Украины и более 1500 — Киева.

Хотя Эпштейн интересовался Россией значительно больше (более 5500 упоминаний), украинское направление в его империи имело специфический и в основном мрачный оттенок. Об этом пишет Forbes.

Модельный скаутинг или секс-трафик

Наибольшая часть документов, касающихся Украины, посвящена поиску девушек. В переписке фигурируют известные модельные агентства — Linea12, VeaModels и L-Models. Эпштейн и его сообщники, в частности французский скаут Жан-Люк Брунель (позже арестованный за изнасилования), активно мониторили украинский рынок.

Файлы содержат сотни портфолио украинок с указанием возраста, роста и визовых статусов. Особое внимание привлекает свидетельство анонима от 2019 года о том, что в одном из особняков Эпштейна в Нью-Йорке целый этаж был выделен для проживания девушек именно из Украины.

Финансист часто манипулировал ими, обещая оплату обучения в обмен на визиты в Париж или на его частные острова.

Украинские олигархи в рассылках Эпштейна

В отчетах Forbes фигурируют три фамилии богатейших украинцев: Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Петр Порошенко. Однако анализ документов свидетельствует: прямого контакта между ними и Эпштейном зафиксировано не было.

Фамилии появлялись либо в контексте новостных рассылок, которые получал Эпштейн (например, о давлении Кремля на Roshen), либо в обсуждениях с третьими лицами. Так, Борис Николич (партнер Гейтса) советовался с Эпштейном, стоит ли идти на Украинский завтрак Пинчука в Давосе, на что получил скептический ответ о слишком большом количестве украинцев.

Также в материалах есть запросы журналистов-расследователей к банку Barclays относительно транзакций компаний Ахметова, которые проходили через те же каналы, что и деньги Эпштейна.

Одной из самых странных находок стала переписка 2018 года с Брайаном Бишопом, биткоин-инвестором, который просил у Эпштейна миллионы долларов на проекты по «генетическому совершенствованию людей». В письмах Бишоп упоминал, что одна из его уже работающих лабораторий тогда функционировала на территории Украины. Где именно — в документах не уточняется.

Файлы Эпштейна и Украина: расследование Forbes о моделях и политике

Эпштейн пытался использовать свои связи и в политическом поле. В 2016 году к нему обращались с просьбой помочь организовать приглашение на инаугурацию Дональда Трампа для женщины, связанной с украинским политиком Александром Вилкулом.

Интересным является и его отношение к событиям 2019 года. После победы Владимира Зеленского Эпштейн обсуждал это со Стивом Бэнноном, отмечая, что Украина готова к серьезным изменениям.

В одном из личных чатов он даже советовал девушке из Бахмута (тогда Артемовска) следить за политикой Зеленского, если она хочет стать женщиной-олигархом.

Был ли Эпштейн в Киеве

Документы указывают на то, что визит планировался. В архивах найдено бронирование номера в отеле Hyatt в Киеве на октябрь 2012 года. Также помощники интересовались, понадобится ли шефу украинская валюта для поездки.

Обнародование этих файлов стало возможным только благодаря закону о прозрачности, который Трамп подписал в ноябре 2025 года. Хотя часть данных до сих пор остается скрытой, украинский след в деле Эпштейна уже сейчас демонстрирует, как цинично мировые элиты воспринимали Украину — как ресурс для сомнительных инвестиций и источник человеческого трафика.

