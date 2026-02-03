Для тебя Новости

Рассекретили новые файлы Эпштейна: скандальные детали об элите и мировых лидерах

Ольга Петухова, редактор сайта 03 февраля 2026, 12:24 6 мин.
файлы эпштейна
Фото Getty Images

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь