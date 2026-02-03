Рассекретили новые файлы Эпштейна: скандальные детали об элите и мировых лидерах

Самые солидные издания мира выходят с заголовками, которые больше подходят для таблоидной прессы: новый транш файлов Эпштейна и череда скандалов, связанных с ними, продолжаются.

Кто теперь оказался в эпицентре громкого дела и что нового открыли последние публикации по делу американского миллиардера, которого обвиняли в торговле женщинами и насильственных действиях против несовершеннолетних девушек — Вікна собрали последние новости.

Досье Эпштейна

Джеффри Эпштейн — американский финансист и миллиардер. Начиная с 1990-х годов он использовал свои финансы и контакты для вербовки и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек в США и за рубежом.

В его окружении были финансисты, политики, миллиардеры и аристократы. И даже когда репутация Эпштейна оказалась испорченной, многие влиятельные лица продолжали с ним общаться и поддерживать связи.

В чем обвиняли Джеффри Эпштейна

Все началось в 2005 году: в полицию Флориды обратились родители 14-летней девушки, которой финансист платил за “массаж”. Расследование выявило в доме миллиардера фотографии несовершеннолетних, скрытые камеры и следы системного вербования девушек.

Также в собственности Эпштейна был частный остров Little St. James на Виргинских островах США — именно там, по данным свидетелей, в основном совершались преступления сексуального характера, включая насилие над несовершеннолетними.

Но громкого уголовного процесса не было. В 2007 году прокурор Александр Акоста заключил с Эпштейном сделку: финансист признал вину по обвинениям, связанным с проституцией несовершеннолетних, и получил 18 месяцев тюрьмы. Фактически он почти не был за решеткой — имел право находиться на свободе по 12 часов в день. Тогда дело Эпштейна быстро исчезло из поля зрения прессы.

Все изменилось после журналистского расследования Miami Herald в 2018 году — именно тогда дело получило широкий резонанс, ведь среди друзей миллиардера были президенты, принцы, звезды. В разное время с ним общались Дональд Трамп, Билл Клинтон, Билл Гейтс, принц Эндрю и многие другие.

В 2019 году Эпштейна снова арестовали — на этот раз по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Но через месяц его нашли мертвым. 10 августа 2019 он якобы повесился в камере следственного изолятора Manhattan MCC.

Файлы Эпштейна — что это

Файлы Эпштейна — так называют огромный массив документов, это преимущественно переписка, показания и материалы расследования, которые не являются доказанными обвинениями.

Среди 3 миллионов файлов — слухи, заявления третьих лиц или непроверенные утверждения, которые не были приложены к уголовному делу. Поэтому опубликованные материалы — это часто исходные, непроверенные данные.

В документах упоминаются тысячи имен. Это не список обвиняемых — это перечень людей, которые контактировали с финансистом. Именно это создает главную интригу: где грань между знакомством и соучастием в секс-торговле.

Новые файлы Эпштейна

Новые файлы содержат факты, которые портят репутацию лиц из круга мировой элиты. В частности, речь идет о Илоне Маске, принце Эндрю, кронпринцессе Норвегии Мэтте-Марит, а также обнаружена связь между миллиардером и украинским модельным агентством.

Илон Маск

Несмотря на его предыдущие заявления, что он отказывался от контактов с Джеффри и не собирался посещать его остров, в переписке якобы появляется запрос Маска о том, когда было бы удобно приехать.

Принц Эндрю

Эндрю — третий сын королевы Елизаветы II, который всю жизнь был членом британской королевской семьи. Новые файлы содержат фотографии с участием принца Эндрю. На них он в неоднозначной позе рядом с женщиной, которая лежит на полу. Все одеты, но изображение вызывает дополнительные вопросы.

Напомним, что после скандала вокруг Эпштейна принц Эндрю перестал быть работающим членом королевской семьи. Его лишили всех почетных военных званий и королевских патронатов. Король Чарльз III сократил финансовую поддержку и охрану Эндрю, и тот был вынужден переехать в меньший дом.

Билл Клинтон

Был опубликован новый пакет материалов, в котором — снимки, на которых Клинтон и Эпштейн вместе на частных мероприятиях, а также фотографии, где Клинтон находится без рубашки в гидромассажной ванне с лицом, которое в документах Министерства юстиции США идентифицировано как жертва сексуального насилия со стороны Эпштейна. В самих документах не содержится утверждение, что Клинтон был причастен к насилию.

Билл Гейтс

Новые файлы содержат два электронных письма от 18 июля 2013 года, касающиеся сооснователя Microsoft Билла Гейтса. Оба письма были отправлены с электронной почты Джеффри Эпштейна на тот же адрес. То есть это выглядит как черновики, которые он переслал сам себе, а не как реальная переписка с Гейтсом.

Во втором письме есть обвинения якобы от Эпштейна в адрес Гейтса. В нем автор утверждает, что Гейтс разорвал дружбу после шести лет контактов и делает намеки на заболевание, передающееся половым путем, которое тот якобы хотел скрыть. Но фактически это текст, написанный Эпштейном самому себе.

Дональд Трамп

Новые материалы подтверждают близость Эпштейна и Трампа в прошлом. Упоминается, что Мелания Трамп поздравляла Эпштейна с публикацией о нем. Имя Трампа появляется в файлах тысячи раз. Однако это не новые уголовные доказательства, а скорее подтверждение того, что Эпштейн использовал свою близость к Трампу для расширения собственной сети контактов.

Кронпринцесса Норвегии Мэтте-Марит

В файлах Эпштейна упоминается кронпринцесса Норвегии Мэтте-Марит, которая поддерживала контакт с ним в 2011–2014 годах. В письмах Мэтте-Марит советовалась, стоит ли матери позволить 15-летнему сыну выбрать обои с изображением обнаженных женщин на доске для серфинга.

Она также называла финансиста очаровательным, шутливо высказывалась о поиске для него жены, упоминая Париж как подходящее место для супружеской измены.

Бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон

Питер Мандельсон был вынужден подать в отставку с поста в Лейбористской партии, чтобы не создавать ей дополнительных проблем из-за новых файлов по делу Джеффри Эпштейна.

72-летнего Мандельсона подозревают в получении платежей на сумму 103 тысячи долларов, которые якобы прислал ему и его партнеру Эпштейн в 2003 году. Кроме того, его обвиняют в попытках заблокировать налог на бонусы банкиров в 2009 году по просьбе Эпштейна.

Украинские девушки в файлах Эпштейна

Новые файлы по делу Джеффри Эпштейна, опубликованные Министерством юстиции США, содержат письма 2010 года об организации поездок украинских моделей в США.

Есть переписка с владелицей украинского модельного агентства Line 12 Машей Манюк. Часть корреспонденции, по данным следствия, пересылалась с адреса, связанного с обвиняемым миллиардером.

На данный момент Минюст США заявляет, что опубликовал все, что имел. Новых уголовных дел пока не видно. Администрация Трампа заинтересована как можно скорее закрыть тему и поставить точку в этой истории.

