Для тебе Новини

Розсекретили нові файли Епштейна: скандальні деталі про еліту та світових лідерів

Ольга Петухова, редакторка сайту 03 Лютого 2026, 12:24 6 хв.
файли епштейна
Фото Getty Images

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь