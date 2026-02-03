Розсекретили нові файли Епштейна: скандальні деталі про еліту та світових лідерів

Найсолідніші світові видання виходять із заголовками, які більше пасують бульварній пресі: новий транш файлів Епштейна та низка пов’язаних із ними скандалів і далі не вщухають.

Хто тепер опинився в епіцентрі гучної справи і що нового відкрили останні публікації у справі американського мільярдера, якого звинувачували у торгівлі жінками і насильницьких діях проти неповнолітніх дівчат — Вікна зібрали останні новини.

Досьє Епштейна

Джеффрі Епштейн — американський фінансист і мільярдер. Починаючи з 1990-х років, він використовував свої фінанси та контакти для вербування та сексуальної експлуатації неповнолітніх дівчат у США та за кордоном.

В його оточенні були фінансисти, політики, мільярдери й аристократи. І навіть коли репутація Епштейна виявилася зіпсованою, багато впливових осіб продовжували з ним спілкуватися і підтримували зв’язки.

В чому звинувачували Джеффрі Епштейна

Усе почалося у 2005 році: в поліцію Флориди звернулися батьки 14-річної дівчини, якій фінансист платив за “масаж”. Розслідування виявило в будинку мільярдера фото неповнолітніх, приховані камери та сліди системного вербування дівчат.

Також у власності Епштейна був приватний острів Little St. James на Віргінських островах США – саме там, за даними свідків, здебільшого коїлися злочини сексуального характеру, включно з насильством над неповнолітніми.

Але гучного кримінального процесу не було. У 2007 році прокурор Александр Акоста уклав з Епштейном угоду: фінансист визнав провину за звинуваченнями у зв’язку з проституцією неповнолітніх й отримав 18 місяців в’язниці. Фактично він і не перебував за ґратами — мав право бути на волі по 12 годин на день. Тоді справа Епштейна швидко зникла з поля зору преси.

Усе змінилося після журналістського розслідування Miami Herald у 2018 році — саме тоді справа отримала широкий розголос, адже серед друзів мільярдера були президенти, принци, зірки. У різний час з ним спілкувалися Дональд Трамп, Білл Клінтон, Білл Гейтс, принц Ендрю та багато інших.

У 2019 році Епштейна знову заарештували — цього разу за звинуваченнями у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. Але через місяць його знайшли мертвим. 10 серпня 2019 року він нібито повісився у камері слідчого ізолятора Manhattan MCC.

Файли Епштейна — що це

Файли Епштейна — так називають величезний масив документів, переважно листування, свідчення та матеріали розслідування, які не є доведеними обвинуваченнями.

Серед 3 мільйонів файлів — чутки, заяви третіх осіб або неперевірені твердження, які не були долучені до кримінальної справи. Тому оприлюднені матеріали — це часто початкові, неперевірені дані.

У документах згадуються тисячі імен. Це не список обвинувачених — це перелік людей, які контактували з фінансистом. Саме це й створює головну інтригу: де межа між знайомством і співучастю у секс-торгівлі.

Нові файли Епштейна

Нові файли містять факти, які псують репутацію осіб з кола світової еліти. Зокрема, йдеться про Ілона Маска, принца Ендрю, кронпринцесу Норвегії Метте-Марітако. Тж був виявлений зв’язок між мільярдером і українським модельним агентством.

Ілон Маск

Попри його попередні заяви, що він відмовлявся від контактів з Джефрі і не збирався відвідувати його острів, у листуванні нібито з’являється запит Маска про те, коли було б зручно приїхати.

Принц Ендрю

Ендрю — третій син королеви Єлизавети ІІ, який усе життя був членом британської королівської родини. Нові файли містять фотографії за участю принца Ендрю. На них він у неоднозначній позі поруч із жінкою, яка лежить на підлозі. Усі одягнені, але зображення викликають додаткові питання.

Нагадаємо, що після скандалу навколо Епштейна принц Ендрю перестав бути працюючим членом королівської родини. Його позбавили всіх почесних військових звань і королівських патронатів. Король Чарльз III скоротив фінансову підтримку та охорону Ендрю, і той мусив переїхати до меншого будинку.

Білл Клінтон

Було оприлюднено новий пакет матеріалів, в якому — знімки, на яких Клінтон і Епштейн разом на приватних заходах, а також фотографії, де Клінтон перебуває без сорочки у гідромасажній ванні з особою, яку в документах Міністерства юстиції США ідентифіковано як жертву сексуального насильства з боку Епштейна. У самих документах не міститься твердження, що Клінтон був причетний до насильства.

Білл Гейтс

Нові файли містять два електронні листи від 18 липня 2013 року, які стосуються співзасновника Microsoft Білла Гейтса. Обидва листи були надіслані з електронної адреси Джеффрі Епштейна на ту саму адресу. Тобто це виглядає як чернетки, які він переслав сам собі, а не як реальне листування з Гейтсом.

У другому листі є звинувачення нібито від Епштейна на адресу Гейтса. У ньому автор тексту стверджує, що Гейтс розірвав дружбу після шести років контактів, і робить натяки на захворювання, що передається статевим шляхом, яке той начебто хотів приховати. Але, фактично, це текст, написаний Епштейном самому собі.

Дональд Трамп

Нові матеріали підтверджують близькість Епштейна і Трампа в минулому. Згадується, що Меланія Трамп вітала Епштейна з публікацією про нього. Ім’я Трампа з’являється у файлах тисячі разів. Однак це не нові кримінальні докази, а радше підтвердження того, що Епштейн використовував свою близькість до Трампа для розширення власної мережі контактів.

Кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт

У файлах Епштейна згадується кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт, яка підтримувала контакт із ним у 2011–2014 роках. У листах Метте-Маріт радилася, чи доречно матері дозволити 15-річному синові обрати шпалери із зображенням оголених жінок із дошкою для серфінгу.

Вона також називала фінансиста чарівним, жартівливо висловлювалася про пошук для нього дружини, згадуючи Париж як хороше місце для подружньої зради.

Колишній посол Великої Британії у США Пітер Мандельсон

Пітер Мандельсон був вимушений подати у відставку з посади у Лейбористській партії, щоб не створювати їй додаткових проблем через нові файли у справі Джеффрі Епштейна.

72-річного Мандельсона підозрюють у отриманні платежів на суму 103 тисячі доларів, які нібито надіслав йому та його партнеру Епштейн у 2003 році. Окрім того, його звинувачують у спробах заблокувати податок на бонуси банкірів у 2009 році за проханням Епштейна.

Українські дівчата в файлах Епштейна

Нові файли у справі Джеффрі Епштейна, оприлюднені Міністерством юстиції США, містять листи 2010 року про організацію поїздок українських моделей до США.

Є переписка з власницею українського модельного агентства Лінія 12 Машею Манюк. Частину кореспонденції, за даними слідства, пересилали з адреси, пов’язаної зі звинувачуваним мільярдером.

Наразі Мін’юст США заявляє, що опублікував усе, що мав. Нових кримінальних справ поки не видно. Адміністрація Трампа зацікавлена якнайшвидше закрити тему і поставити крапку в цій історії.

