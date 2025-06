Справа Джеффрі Епштейна: тисячі документів про сексуальне рабство і чи причетний до них Трамп

Учора, 5 червня, мільйони людей спостерігали за сваркою президента США Дональда Трампа та мільярдера Ілона Маска у Мережі. Спершу це починалося з доволі невинних висловлювань, та потім перейшло у формат звинувачень та особистостей.

Зокрема, Ілон Маск почав критикувати податковий законопроект і назвав його гидотою. Після чого додав, що без нього Трамп не виграв би виборів і назвав його невдячним. Акції компаній Tesla, SpaceX та Трамп-коїн почали стрімке падіння.

У відповідь Маск почув, що його електромобілі нікому не потрібні, і погрозу Трампа припинити державні субсидії та контракти Ілона Маска. Апогею скандал Трампа і Маска досягнув доволі швидко, коли Маск заявив, що Трамп причетний до справи Джеффрі Епштейна (Epstein files) про педофілію і саме тому вона не була опублікована.

Розповідаємо більше, що відомо про Epstein files і який зв’язок може мати з ними Трамп.

На своїй сторінці в X Ілон Маск написав:

Зокрема публікація вже набрала мільйон лайків, понад 144 тисячі коментарів та понад 300 тисяч репостів. Пост побачили щонайменше 160 мільйонів людей.

Контекст такий: Джеффрі Едвард Епштайн — американський фінансист, філантроп і сексуальний злочинець. Чоловік помер у 2019 році. Його знайшли у камері попереднього ув’язнення, офіційна версія смерті — самогубство. Епштайн почав кар’єру у банку, та згодом заснував фірму J. Epstein & Co.

З 2008 року Епштайн мав кваліфікацію сексуального злочинця третього рівня (найвищого) з довічним статусом і ризиком повторного скоєння злочину.

Чоловіка заарештували у 2008 році за звинуваченнями в організації проституції. Пізніше він був засуджений за зґвалтування 14-річної дівчинки. Після 13 місяців арешту його звільнили, однак знайшли ще 36 неповнолітніх дівчат, які стали його жертвами.

Кожній з них він виплатив різні суми компенсацій — від 50 тисяч доларів до мільйона. Йшлося, що за нього “домовлявся” прокурор США південного округу Флориди Александер Акоста, який допомагав уникати кримінальних звинувачень. Та після цього, вже у 2019 році, Епштайна заарештували за федеральним звинуваченням у торгівлі неповнолітніми.

Файли Епштейна — це неофіційна назва усіх документів, що стосуються свідчень, судових матеріалів та розслідувань, пов’язаних із ним. У цих документах згадані відомі особи, які могли бути клієнтами Епштейна.

Протягом 2024 та 2025 років так звані файли справи Епштейна почали розсекречувати, однак неповністю. За рішеннями судів було опубліковано тисячі сторінок свідчень жертв, причетних та свідків. Зокрема було названо імена фігурантів справ, листування, фінансові документи та інші дані про сексуальну експлуатацію.

Також відомо про так звану Чорну книгу Епштейна (Black Book). У ній зазначені імена відомих та впливових осіб, яких Джеффрі Епштайн запрошував у свій приватний літак, на острів.

Відомо, що до свого особняку він запрошував і принца Ендрю. Також у документах фігурували: Білл Клінтон, Дональд Трамп, Білл Гейтс, Майкл Джексон, Девід Копперфілд, Стівен Гокінг тощо.

За рішенням суду були оприлюднені документи з цивільної справи Вірджинії Джуффре проти Ґіслейн Максвелл. У матеріалах йшлося про імена високопосадовців, свідчення про сексуальне рабство, описи підбору дівчат.

Зокрема, рік тому, після опублікування імен, Дональд Трамп став заперечувати свою причетність до справи, а також перебування на літаку Епштейна. Додав, що вся ця інформація і докази згенеровані штучним інтелектом.

Наявність імен у списках Епштайна не означає 100% причетність відомих людей до скоєння сексуальних злочинів. Водночас звинувативши Трампа, Ілон Маск поки не надав доказів. З огляду на те, що частина файлів лишається засекреченою (як-от бортові журнали приватного літака Епштейна), говорити про вину Трампа поки неможливо.

У травні 2025 генеральний прокурор США Пем Бонді заявила, що вивчає всі матеріали справи й невдовзі вони будуть опубліковані, після внесення необхідних змін з метою захисту жертв. Заступник директора ФБР Ден Бонджіно заявив, що незабаром ФБР опублікує більше документів справи.

WATCH: FBI Deputy Director @dbongino tells @seanhannity that Jeffrey Epstein died by suicide, based on the bureau’s files — and video evidence shows no one entered Epstein’s cell area before his death in 2019. pic.twitter.com/KdYmtKcwYJ

— Fox News (@FoxNews) June 5, 2025