Для тебе Війна в Україні

Маленькі сердечка, що перестали битись… День вшанування памʼяті дітей, які загинули через війну

Вікторія Мельник, журналістка сайту 04 Червня 2025, 10:45
день памʼяті дітей
Фото Facebook

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь