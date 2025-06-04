Маленькі сердечка, що перестали битись… День вшанування памʼяті дітей, які загинули через війну

Війна вбиває не лише героїв. Сотні маленьких сердець перестали битися через російських військових та їхню зброю. 4 червня Україна відзначає День вшанування памʼяті дітей, які загинули внаслідок російсько-української війни.

Що відомо про День вшанування памʼяті дітей та чому українці згадують загиблих внаслідок війни саме 4 червня, розповідаємо далі у матеріалі.

День вшанування памʼяті дітей, які загинули через війну

4 червня Україна вшановує памʼять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ця дата обрана не дарма: 4 червня весь світ відзначає Міжнародний день дітей — безневинних жертв агресії.

Відповідний указ про започаткування Дня памʼяті був ухвалений ще у 2021 році.

За час АТО/ООС у зоні бойових дій загинули щонайменше 240 дітей, зазначалося у постанові ВРУ.

За даними Генерального прокурора України, за час повномасштабної війни Росія вбила щонайменше 631 українську дитину. Ще 1971 дитина отримала поранення внаслідок обстрілів та ведення бойових дій.

Ці злочини проти дітей не можуть врахувати місця ведення бойових дій.

За даними Донецької обласної державної адміністрації, лише за офіційними даними внаслідок війни постраждало більш ніж 2590 дітей.

— Станом на ранок 26 травня 2025 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 630 дітей загинули та понад 1960 отримали поранення різного ступеня тяжкості (без повного врахування з місць активних воєнних дій), — зазначили там.

Найбільше постраждало дітей у таких областях:

Донецькій — 645;

Харківській — 492;

Херсонській — 208;

Дніпропетровській — 242;

Київській — 146;

Запорізькій — 181;

Миколаївській — 119;

Сумській — 139.

Нещодавно Росія знову обстріляла мирне місто України… На Житомирщині поховали дітей, яких вбили окупанти.

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