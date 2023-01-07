Поради

“Як спілкуватися з батьками, які пережили смерть дитини, та чим їм можна допомогти”

Відповідає
Віра Романова
Віра Романова

кандидатка психологічних наук

Даніела Долотова, редакторка сайту 07 Січня 2023, 15:00
як допомогти батькам, які втратили дитину

Поради

“Як спілкуватися з батьками, які пережили смерть дитини, та чим їм можна допомогти”
Відповідає
Віра Романова
Віра Романова
кандидатка психологічних наук

“Я хочу перевести трирічну доньку на вегетаріанство. Як правильно це зробити?”
Відповідає
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Дієтологиня і терапевтка

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Анестезіолог-реаніматолог

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Приватний сертифікований інструктор з водіння

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Євген Скрипник
Євген Скрипник
Лікар-нарколог, психіатр вищої категорії, невролог
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