Я чекала, але син не подзвонив: батьки загиблого військового придбали швидку на фронт

Батьки загиблого воїна придбали швидку для Збройних сил України. Авто купили в пам’ять про єдиного сина Володимира Солтиса зі Львівщини. Рідні сподіваються, що карета швидкої допоможе врятувати не одне життя захисників на фронті.

Придбали швидку в пам’ять про сина і допомогли фронту

На цю справу віддали гроші, які отримали як компенсацію після загибелі сина. Батько їздив по машину до Польщі. Вона укомплектована всім необхідним для надання допомоги.

Їх накрили Градами, він мав уламок у голові, його не врятували, — розповідає матір загиблого Ярослава Солтис.

Володимиру Солтису було 34 роки. На фронт пішов добровольцем. Воював у складі 14-ї механізованої бригади. Спершу бив окупантів на Харківщині, згодом на Донеччині. У бою під Бахмутом наприкінці травня Володимир зазнав смертельного поранення.

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Він зі мною говорив і сказав, що п’ять днів не буде виходити на зв’язок, бо йдуть у наступ. Я чекала, ніхто мені не подзвонив, а потім приїхали з військкомату, — каже Ярослава Солтис.

У чоловіка залишилася дружина і дворічна донечка. Володимир не дожив до 35 років кількох днів.

Не змогли допомогти сину, може, невчасно. Може, ця швидка врятує життя хлопцям. Вирішив придбати її, — каже батько загиблого Іван Солтис.

Батьки сподіваються, що їхній син буде прикладом для інших і навіть після смерті допомагатиме побратимам на фронті. Нині батько разом із військовими повезуть машину в частину, де служив Володимир, а звідти на фронт.

На фронті машини часто потрапляють під обстріли, вони ніколи не бувають зайвими. Вона врятує не одне життя військовим, — каже військовослужбовець Тарас Пасєка.

Раніше ми розповідали про трагедію жінки з Київщини, яка втратила сина й онука.

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