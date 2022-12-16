Люди

Я ждала, но сын не позвонил: родители погибшего военного купили скорую на фронт

Мирослава Прокопюк, Журналист программы Факты ICTV 16 декабря 2022, 19:00

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