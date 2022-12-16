Я ждала, но сын не позвонил: родители погибшего военного купили скорую на фронт

Родители погибшего воина передали скорую для Вооруженных сил Украины. Авто купили в память о единственном сыне Владимире Солтысе из Львовской области. Родные надеются, что карета скорой поможет спасти не одну жизнь защитников на фронте.

Купили скорую в память о сыне и помогли фронту

На это дело отдали деньги, полученные в качестве компенсации после гибели сына. Отец ездил за машиной в Польшу. Она укомплектована всем необходимым для оказания помощи.

Их накрыли Градами, у него был осколок в голове, его не спасли, — рассказывает мать погибшего Ярослава Солтыс.

Владимиру Солтысу было 34 года. На фронт пошел добровольцем. Воевал в составе 14-й механизированной бригады. Сначала бил оккупантов в Харьковской области, потом в Донецкой. В бою под Бахмутом в конце мая Владимир получил смертельное ранение.

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Он со мной говорил и сказал, что пять дней не будет выходить на связь, потому что идут в наступление. Я ждала, никто мне не позвонил, а потом приехали из военкомата, — говорит Ярослава Солтыс.

У мужчины осталась жена и двухлетняя дочь. Владимир не дожил до 35 лет несколько дней.

Не смогли помочь сыну, может быть, не вовремя. Может, эта скорая спасет жизнь ребятам. Решил купить ее, — говорит отец погибшего Иван Солтыс.

Родители надеются, что их сын станет примером для других и даже после смерти будет помогать собратьям на фронте. Теперь отец вместе с военными повезут машину в часть, где служил Владимир, а оттуда на фронт.

На фронте машины часто попадают под обстрелы, они никогда не бывают лишними. Она спасет не одну жизнь военным, — говорит военнослужащий Тарас Пасека.

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