Потеряла сына и внука из-за “русского мира” — трагедия женщины из Киевской области

Она в одно мгновение потеряла и сына, и внука. Далее — трагическая история от пенсионерки из села Королевка Киевской области.

Село находится севернее многострадального Макарова Киевской области. Его россияне так и не оккупировали. Однако и ВСУ здесь не было. Так называемая серая зона. Обстреливать деревню начали почти сразу.

А 4 марта россияне даже зашли в Королевку. Дом Федоренко был первым на их пути. Тогда из-за сильных обстрелов женщины с детьми пошли ночевать к соседям в большой погреб. В доме остались только отец с сыном.

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Слышу сыплющиеся окна. Я выскакиваю — и кричит моя невестка, тут во дворе кричит не своим голосом. Я смотрю, а здесь лежат мои дети. Лежат младший сын Саша и внучек. Дети гуляли по двору, видно хотели прятаться в погреб, — рассказывает пострадавшая Надежда Петровна.

Российский снаряд прилетел в дом семьи Федоренко, когда дети как раз вышли поиграть во дворе.

Страшные подробности очередного преступления оккупантов — в сюжете Алины Матвийчук.

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