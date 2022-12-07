Должны потом быть достойными памяти погибших: история военной корреспондентки о героях войны

Из корреспондентки детской газеты до журналистки, которая рассказывает миру о войне. Еще с подросткового возраста Анастасия Федченко видела свое будущее только в служении правде.

А потом уже делилась со всей страной историями людей войны — тех, кто делал и продолжает делать нашу победу возможной. Об этом она рассказала для онлайн-журнала Украинки.

Впервые Анастасия поехала на фронт в 2016 году. Донецкая область и люди, которые защищают ее (те, кто не был рожден для войны), стояли там, защищая всю страну от вражеского нашествия.

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Это такие же люди, как мы: со своими мечтами, планами, драмами и радостями, однако одновременно они ценой этих мечтаний, своего здоровья, счастья или жизни делают удивительное — защищают мою страну.

Узнать мотивацию и увидеть мощь украинских защитников своими глазами Анастасии пришлось еще не раз. Сама девушка уже не вспомнит, сколько ей приходилось ездить на передовую, но признается: не думает, что действительно много.

Каждый раз, когда приходилось ночевать в блиндаже, быть под обстрелами, стоять на морозе и носить бронежилет, придавал понимания картины, как живут наши защитники.

Приходилось ночевать в блиндаже, под обстрелами, слышать рассказы о погибших, но это не глубокое погружение в зону боевых действий. Впрочем, и такого достаточно, чтобы понять, как нашим военным сложно.

И, несмотря на это, они поражали своей стойкостью, изобретательностью и чувством юмора. Воины не забывают оборудовать свой быт так, чтобы это было по возможности комфортно.

А также проявлять любовь к бесконечным котам и собакам, которые так напоминают о доме и мирной жизни.

Впечатляет на войне то, как люди быстро сходятся, как ты с ними быстро сходишься. Там каждая встреча может стать последней.

У каждого защитника есть свой оберег, который помогает на поле боя. У кого-то это счастливый случай, а у некоторых есть “ангел хранитель”. Однако каждый из этих воинов для всех украинцев и сам, как лучший оберег от злых сил.

Анастасия до сих пор вспоминает, как в 2017 году на Светлодарской дуге после приятного общения с украинскими военными, ужина из самых вкусных, по версии девушки, в мире дерунов, произошел взрыв.

Военная корреспондентка только и помнит одну секунду: картинка, где она стоит, изменилась на полную пыли помещение. Она на полу лицом, а сверху военный прикрывает ее своим телом.

Я поняла, что с этими людьми на фронте нам нечего бояться. Они прикрывают нас собой в прямом смысле слова.

Так и встречала героев своей книги Вони перемогли, вышедшую в свет этим летом. Конечно, дату выпуска подкорректировала полномасштабная война. Однако добавила новые краски.

Вместе с болью и бесчисленным количеством проплаканных ночей, в нашу жизнь пришло понимание единства и силы своего народа.

В будущее хочу взять нас образца этой войны.

Анастасия не может не восхищаться тем, как украинцы помогают друг другу, как наши защитники не только борются, но и побеждают превосходящие силы врага. Кроме того, украинские воины не забывают о человечности и остаются благородными, добрыми и искренними.

Горда жить с ними в одно время. Когда-то я буду рассказывать детям, внукам об этих людях, а не о каких-то героях мифов и легенд.

Девушка мечтает после победы выпить Артемовское игристое в Бахмуте, плакать от счастья и обнимать всех людей, которые будут рядом. А еще — написать книгу о тех, кто сделал эту победу возможной.

Мы должны потом быть достойными памяти погибших. Мы должны быть достойны и тех, кто уцелел.

В августе вышла книга Вони перемогли. 11 историй о людях с ранами — видимых и невидимых. Автор этой книги Анастасия Федченко откровенно и без украшений пишет о войне.

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