Розповіді

Мусимо потім бути гідними пам’яті тих, хто загинув: історія воєнної кореспондентки про людей війни

Даніела Долотова, редакторка сайту 07 Грудня 2022, 08:00
Анастасія Федченко
Фото: Facebook

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