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Мою машину прицільно обстрілювали з мінометів — було “вражаюче”: історія бойової медикині на псевдо Вася

Даніела Долотова, редакторка сайту 21 Листопада 2022, 11:00
Історія бойової медикині на псевдо Вася
Фото: Instagram, Facebook

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