Рассказы

Мою машину прицельно обстреливали из минометов — было “удивительно”: история боевого медика с позывным Вася

Даниэла Долотова, редактор сайта 21 ноября 2022, 11:00
Історія бойової медикині на псевдо Вася
Фото: Instagram, Facebook

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