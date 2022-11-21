Мою машину прицельно обстреливали из минометов — было “удивительно”: история боевого медика с позывным Вася

259 километров за восемь дней. С минимальным запасом пищи и воды, которые закончились уже на третий день. Это была тяжелая операция — выход из окруженного Мариуполя.

Боевой медик Виктория с позывным Вася говорит, что теперь считает этот день, 20 апреля, вторым своим днем ​​рождения. Тогда вместе с ней удалось выбраться еще 17 собратьям. Однако на поля посадки все еще сложно смотреть — вспоминается все.

Собачий мороз, апрель, идет мокрый снег, а потом дождь, ты — мокрый до нитки и думаешь только о еде и семье.

Не легче вспоминать и о первом дне полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

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Тогда, 24 февраля, Вася находилась на позициях, где с врагом разделяли всего полтора километра. Было большим потрясением впервые увидеть массированные обстрелы.

Тогда впервые поняла, что такое Град, падающий в нескольких метрах от тебя.

Так что девушка совершенно не понимает, как женщин до сих пор кто-то может недооценивать на фронте. Особенно оскорбляют упреки, что женщины на войне ни на что не способны.

Вася уверена, что есть девушки, которые похожи на Жанну д’Арк и умеют выполнять свою работу даже лучше мужчин. И сейчас она это доказывает каждый день, находясь в одной из самых горячих точек на карте боевых действий.

Поскольку Виктория раньше училась на медсестру, то после окончания колледжа решила быть полезной в медицине и пошла на службу как боевой медик.

Ее работа заключается в эвакуации раненых с позиций в госпиталь. Практически работает, как скорая помощь. Пока бойца везут к врачам, Вася должна стабилизировать его жизненные показатели.

Однако бывают случаи, когда ее жизнь тоже находится на грани. Чаще всего потому, что оккупанты не соблюдают Женевскую конвенцию, поэтому медики для них становятся практически мишенью. Если не будет врачей, то и нашим ребятам будет сложнее.

Не раз было такое, что мою машину прицельно обстреливали из минометов. Было “удивительно”.

Больше сложностей в работе Вася не замечает. Говорит, что, конечно, возможность помыться, постирать вещи или просто иметь при себе влажные салфетки или одноразовый душ — это уже огромное сокровище.

Вообще меня все устраивает, я люблю эту сферу, люблю окружающих меня людей. Но когда эти люди не оккупанты, которые берут тебя в окружение.

Конечно, не хватает и общения с семьей, особенно с младшим братом. Но после победы все же Вася мечтает сначала обнять своих собратьев и сказать только одну фразу: “Мы это сделали”. А потом вспомнить всех собратьев, отдавших свою жизнь за эту победу.

Украинские женщины на фронте продолжают поражать своей смелостью. Они не просят о чем-то особенном. Только помнить, какой ценой дается победа, и помогать военным на передовой. Читай историю боевого медика Оксаны Черной о реалиях войны на “нуле”.

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