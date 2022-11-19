Кожа тонкой пленкой слезала, падая на носилки: боевой медик Оксана Черная о реалиях войны на нуле

Люди, которые остались жить в тылу во время великой войны, вряд ли представляют, как это: быть военным на нуле. Никто их и не просит, не умоляет. Мол, живите люди собственной жизни, но помните, какой ценой.

Единственное, о чем приходится просить всех оставшихся в тылу — помогать тем, кто на фронте. Наша история взята из Facebook боевой медик Оксаны Черной. И то, что описывает женщина — далеко не романтические представления о войне.

Далее — прямая речь Оксаны Черной из ее сообщения в социальной сети.

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Обжигались ли вы когда-нибудь?

Наверное, да. Схватившись за горячий чайник или опрокинув на себя кипяток. Ну, по крайней мере, перележав на солнце. И как ощущение? Помните?

— Наш Камаз взорвался, когда стемнело. Мы с Андрюхой возвращались из стабпункта Медроты, когда увидели ярко-оранжевый гриб, поднимающийся к облакам.

Первое, что пришло в голову, — ядерный взрыв.

Пламя освещало небо. Приблизительно тот квадрат, который мы должны проезжать, возвращаясь в Медпункт. Найти место подрыва было легко — горело все поле, алым пламенем пожирая ночь.

Мы свернули в его сторону, особенно не задумываясь, что это может быть минное поле. Я уже потом после выезда подумала: насколько было опасно туда подъезжать.

На месте подрыва уже находились Йода и Мишик. Они уже нашли 300-го — водителя машины. А он нам сказал, что видел второго бойца и что он — 200-й. Пока мы вкладывали раненого в мою машину, Йода с Мишкой поехали искать тело погибшего.

Сила взрыва была такой, что раненого водителя выбросило из кабины. А пламя сожрало его одежду.

От брюк осталась тлевшая полоска под обгоревшим ремнем. Куртка превратилась в пластмассу. На нем уцелели только куски майки и нижняя часть берцев.

— Мне пришлось срезать с его запястья браслет, который упёкся в кожу. Его руки, ноги, лицо были сильно обожжены. Кожа тонкой пленкой слезала, опадая лохмотьями на носилки. Только туловище осталось целым. Где-то на 50%.

— Его трясло от холода. И даже после того, как я завернула его одеялом и включила печку в машине во всю, ему теплее не становилось.

Потом пришла боль. Андрюха уколол ему обезболивающее и поставил капельницу с физраствором. Вылитого баллончика Пантенола не хватало, а ничего другого у нас не было. До стабилизационного пункта оставалось полтора часа езды.

Обжигались ли вы когда-нибудь? Помните, как это больно?

— Я как-то вылила себе на ноги кипяток. Мне тогда прислали попробовать небольшие гелевые повязки. Я помню, что они хорошо действовали, снимали боль и жар. У меня даже шрамов не осталось.

У нас было несколько свертков, но мы их использовали для парня, который получил ожоги от пара, когда открыл емкость с водой на огне.

Друзья, я умоляю вас, найдите нам гелевые противоожоговые повязки. Только большие. Я вас очень прошу. Ожоги это так больно. Очень больно.

Такой ад ежедневно проходят сотни украинских военных. Помочь армии можно несколькими способами: о них ты узнаешь из нашего другого материала по ссылке.

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