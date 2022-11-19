Розповіді

Шкіра тонкою плівкою злазила, падаючи на ноші: бойова медикиня Оксана Чорна про реалії війни на нулі

Вікторія Мельник, редакторка сайту 19 Листопада 2022, 20:00
Оксана Чорна
Фото: Facebook

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