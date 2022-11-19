Шкіра тонкою плівкою злазила, падаючи на ноші: бойова медикиня Оксана Чорна про реалії війни на нулі

Люди, що залишилися жити в тилу під час великої війни навряд уявляють, як це: бути військовим на нулі. Ніхто їх і не просить, не благає. Мовляв, живіть люди власне життя, але пам’ятайте, якою ціною.
Єдине, про що доводиться просити всіх тих, хто залишився в тилу — допомагати тим, хто на фронті. Наша історія взята із Facebook бойової медикині Оксани Чорної. І те, що описує жінка — далеко не романтичні уявлення про війну.
Далі — пряма мова Оксани Чорної з її допису у соціальній мережі.
Напевно, так. Схопившись за гарячий чайник чи перекинувши на себе окріп. Ну, чи принаймні перележавши на сонці. І як відчуття? Пам’ятаєте?
Напевно, так. Схопившись за гарячий чайник чи перекинувши на себе окріп. Ну, чи принаймні перележавши на сонці. І як відчуття? Пам’ятаєте?
— Наш Камаз підірвався, коли стемніло. Ми з Андрюхою поверталися зі стабпункту Медроти, коли побачили яскраво-помаранчевий гриб, що підіймався до хмар.
Перше, що спало на думку — ядерний вибух.
Перше, що спало на думку — ядерний вибух.
Полум’я освітлювало небо. Приблизно той квадрат, який ми мали проїжджати, повертаючись до Медпункту. Знайти місце підриву було легко — горіло все поле, яскраво-червоним полум’ям пожираючи ніч.
Ми звернули в його бік, особливо не замислюючись, що це може бути мінне поле. Я вже потім, після виїзду, подумала: наскільки було небезпечно туди під’їжджати.
Facebook
На місці підриву вже був Йода та Мишик. Вони вже знайшли 300-того — водія машини. А він нам сказав, що бачив другого бійця і що він — 200-тий. Поки ми вкладали пораненого в мою машину, Йода з Мишком поїхали шукати тіло загиблого.
Від штанів залишилася смужка, що тліла, під обгорілим ременем. Куртка перетворилася на пластмасу. На ньому вціліли лише шматки майки та нижня частина берців.
Від штанів залишилася смужка, що тліла, під обгорілим ременем. Куртка перетворилася на пластмасу. На ньому вціліли лише шматки майки та нижня частина берців.
— Мені довелося зрізати з його зап’ястя браслет, який впікся в шкіру. Його руки, ноги, обличчя були сильно обпалені. Шкіра тонкою плівкою злазила, обпадаючи лахміттям на ноші. Тільки тулуб залишився цілим. Десь на 50%.
Його трясло від холоду. І навіть після того, як я загорнула його ковдрою і ввімкнула пічку у машині на всю, йому тепліше не ставало.
Потім прийшов біль. Андрюха вколов йому знеболювальне і поставив крапельницю з фізрозчином. Вилитого балончика Пантенолу не вистачало, а нічого іншого в нас не було. До стабілізаційного пункту залишалося півтори години їзди.
Чи обпікалися ви колись? Пам’ятаєте, як це боляче?
Чи обпікалися ви колись? Пам’ятаєте, як це боляче?
— Я якось вилила собі на ноги окріп. Мені тоді прислали спробувати невеликі гелеві пов’язки. Я пам’ятаю, що вони гарно діяли, знімали біль та жар. У мене навіть шрамів не залишилося.
В нас було кілька пакунків, але ми їх використали для хлопця, який отримав опіки від пару, коли відкрив місткість з водою на вогні.
Друзі, я благаю вас, знайдіть нам гелеві протиопікові пов’язки. Тільки великі. Я вас дуже прошу. Опіки це так боляче. Дуже боляче.
Друзі, я благаю вас, знайдіть нам гелеві протиопікові пов’язки. Тільки великі. Я вас дуже прошу. Опіки це так боляче. Дуже боляче.
Таке пекло щодня проходять сотні українських військових. Допомогти армії можна кількома способами: про них ти дізнаєшся з нашого іншого матеріалу за посиланням.
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