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Медикам не байдуже на пацієнта. Не вірте тим, хто це каже — історія бойової медикині на псевдо Відьма

Вікторія Мельник, редакторка сайту 16 Вересня 2022, 17:00
Бойова медикиня Відьма
Фото: Армія.Inform

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