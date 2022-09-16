Медикам не байдуже на пацієнта. Не вірте тим, хто це каже — історія бойової медикині на псевдо Відьма

Вона — бойова медикиня, яка працює “на нулі”. Оксана має псевдо Відьма — так її нарік інструктор з вишколу бойових медиків у Десні. Характер у Відьми відповідний: як у вистрибуючої протипіхотної міни натовського зразка.

Але навіть у такої жінки є свої страхи та болючі місця. Для Оксани це крики поранених людей.

Це неправда, що лікарям байдуже на пацієнтів. Не вірте тим, хто каже це — на фронті це не працює.

Бойові медики “на нулі”

Підготовлені бойові медики зараз, каже, на вагу золота. І це чудово розуміють командири підрозділів. Тож і евакуаційна логістика тепер повністю змінилася: цінність людського життя залишається на першому місці.

— Я вчу хлопців самостійно накладати один одному джгути на понівечені кінцівки. Ми збільшуємо шанс на їхнє виживання, бо не завжди є можливість швидко доїхати до пораненого.

До речі, доїжджати часто доводиться самотужки на власних автівках. Оксана вибирала своє авто за довжиною: прикидала, скільки поранених зможе вивезти за один раз.

І не прогадала: востаннє на авто вона вивезла одразу трьох поранених, не рахуючи себе й водія.

Найстрашніше для бойової медикині

Найстрашнішою подією для Відьми був її перший бойовий досвід. Тоді вона самотужки вивозила пораненого знайомого у напівтемряві, бездоріжжям. А потім, через погану логістику, інших поранених вона з напарницею мусила декілька разів перевантажувати в іншу автівку.

Поранені кричали, виривали крапельниці й панікували. Уже на другий чи третій бій все запрацювало злагоджено: війна навчає розумних.

Чи існують жінки-воїни?

Можливо, хтось би відповів, що такі існують. А Відьма каже: ніхто не народжується з гранатометом у руках.

Усім тут дуже лячно. Одначе певні звички фронт таки формує.

Одна із: цінуєш тих, хто поруч тебе. Бо сьогодні ви разом їсте, а завтра когось із вас уже може не стати…

В українській армії є й такі жінки, що служать уже понад 20 років. Це історія про військову Катерину Корнієнко.

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