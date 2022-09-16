Медикам не все равно на пациента. Не верьте тем, кто это говорит — история боевого медика с позывным Ведьма

Она — боевой медик, которая работает “на нуле”. У Оксаны позывной Ведьма — так ее назвал инструктор по обучению боевых медиков в Десне. Характер у Ведьмы соответствующий: как у выпрыгивающей противопехотной мины образца НАТО.

Но даже у такой женщины есть свои страхи и болезненные места, и для Оксаны это — крики раненых людей.

Это неправда, что врачам все равно на пациентов. Не верьте тем, кто говорит — на фронте это не работает.

Боевые медики “на нуле”

Подготовленные боевые медики сейчас, говорит, на вес золота. И это отлично понимают командиры подразделений. Так что и эвакуационная логистика теперь полностью изменилась: ценность человеческой жизни остается на первом месте.

— Я учу ребят самостоятельно накладывать друг другу жгуты на поврежденные конечности. Мы увеличиваем шанс на их выживание. Потому что не всегда есть возможность быстро доехать до раненого.

Кстати, доезжать часто приходится своими силами на собственных автомобилях. Оксана выбирала свой автомобиль по длине: прикидывала, сколько раненых сможет вывезти за один раз.

И не прогадала: в последний раз на авто она вывезла сразу троих раненых, не считая себя и водителя.

Самое страшное для боевого медика Ведьмы

Самым страшным событием для Ведьмы был первый боевой опыт. Тогда она самостоятельно вывозила раненого знакомого в полумраке, по бездорожью. А потом, из-за плохой логистики, других раненых она с напарницей должна была несколько раз перегружать в другой автомобиль.

Раненые кричали, вырывали капельницы и паниковали. Уже на втором или третьем сражении все заработало слаженно: война учит умных.

Существуют ли женщины-воины?

Возможно, кто-то ответил бы, что такие существуют. А Ведьма говорит: никто не рождается с гранатометом в руках.

Всем здесь очень страшно. Однако определенные привычки фронт все-таки формирует.

Одна из: ценишь тех, кто рядом с тобой. Сегодня вы вместе едите, а завтра кого-то из вас уже может не стать…

В украинской армии есть и такие женщины, которые служат уже более 20 лет. Это история о военной Екатерине Корниенко.

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