Врагу не удастся присвоить нашу историю! История военной, которая уже 22 года служит в ВСУ

Екатерина Корниенко уже 22 года связана с ВСУ. Ей 40 лет, и она — начальник службы гражданско-военного сотрудничества штаба Командования Сил логистики ВСУ.

Женщина воюет уже восемь лет. Она поделилась своей историей с Лесей Пахариной для ELLE.UA.

Екатерину совсем не удивило полномасштабное наступление России, ведь война длится уже давно. Когда началось тревожное для всей Украины утро, она проинструктировала родных относительно разных вариантов развития событий, приказала собрать документы и необходимые вещи и отправилась на службу.

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— Страха и паники не было. Было ясно понимание — Россия нацелилась на Киев, чтобы захватить всю Украину.

Теперь масштабы действий и ярость врага будут гораздо больше, чем были в 2014 году. Я была к этому готова, — рассказывает Екатерина.

Женщина отмечает, что для нее война началась с оккупации Крыма, а потом ее родного Донбасса.

— Это мой дом, моя земля, на которую пришел враг, поэтому на фронт я хотела идти с первых дней. Но тогда была команда “женщин не отправлять”. Только в мае 2015 года я попала в военную комендатуру города Волновахи на должность офицера штаба, — вспоминает военная.

О своей работе

С момента начала полномасштабного вторжения работа женщины заключается в налаживании отношений между военными и гражданскими. Также организует взаимодействие с местными органами исполнительной власти, международными и общественными организациями.

Ее цель состоит в том, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы среди мирного населения. За все свои годы службы Екатерина ни разу не сталкивалась с проблемами гендерного неравенства. Однако отмечает, что женщина в армии должна прилагать больше усилий, чтобы ее воспринимали так же серьезно.

На вопрос о сложностях отвечает известной фразой: “Все, что нас не убивает, делает нас сильнее”.

— Я считаю, что способность преодолевать трудности на основе реального взгляда на вещи — необходимое условие роста как личности, — подчеркнула военная.

Об украинцах

Признается, с началом полномасштабной войны ее поразило единство украинцев. Ведь за восемь лет войны не все ее чувствовали и не понимали, что происходит. Теперь весь мир видит, как объединились украинцы.

— В начале полномасштабного вторжения я не видела страха и паники в глазах своего народа. Люди делились продуктами, вещами, отдавали свои машины для ТрО.

Сразу не было чужих и своих, каждый помогал чем, мог, — вспоминает женщина.

Также уважает украинское волонтерское движение, ведь все украинцы делают сейчас все возможное для нашей победы.

Не сломаться ей помогает семья, ведь она для Екатерины является надежным тылом.

— Человеческая благодарность и всесторонняя поддержка Вооруженных Сил Украины также дают большой заряд энергии, который не только “держит на ходу”, но и дает мотивацию продолжать дальше, даже если нет сил, — рассказывает военная.

Она уверена, что Украину ждет только светлое будущее, ведь сейчас происходит переломный момент, и весь мир видит нашу борьбу. Отмечает, несмотря на все попытки, врагу не удастся присвоить нашу историю. Поэтому мы должны помнить цену нашей независимости и свободы, ведь многие люди отдают за это жизнь.

Люди готовы тратить весь свой ресурс, чтобы помочь другим. Раньше мы рассказывали историю Александра Мазуренко — фельдшера из боярки, который вернулся из смены через два месяца.

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