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Даже недозрелый урожай не пропадет: как приготовить салат на зиму из зеленых помидоров

Богдана Макалюк, журналист сайта 10 октября 2026, 13:00 2 мин.
Салат з зелених помідорів на зиму: рецепт приготування
Фото Pixabay

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