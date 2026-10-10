Даже недозрелый урожай не пропадет: как приготовить салат на зиму из зеленых помидоров

Огородники и садоводы заботятся об урожае почти с начала весны, когда начинают выращивать первую рассаду. Часто их старания приносят большой урожай, который можно собирать до самых осенних холодов и заморозков.

Иногда овощи не успевают созреть и их приходится срывать зелеными, чтобы не потерять. Так часто бывает с зелеными помидорами.

Но не следует выбрасывать помидоры, из них можно приготовить вкусную консервацию. Мы расскажем, как приготовить салат из зеленых помидоров.

Как приготовить салат из зеленых помидоров на зиму

Ингредиенты для салата из зеленых помидоров:

2,5 кг зеленых помидоров

300 г моркови

300 г лука

1 стручок острого перца

1 головка чеснока

1 ст. л. молотой горчицы

100 мл уксуса 9%

3 ст. л. соли

150 г сахара

1 лавровый лист

2-3 горошины душистого перца;

1 ст. л. масла

0,5 ч. л. молотого черного перца

Приготовление салата из зеленых помидоров

Прежде всего, надо подготовить все ингредиенты: нарезать лук полукольцами, натереть морковь, порезать помидоры, а чеснок и острый перец перебить в блендере. Затем все овощи перемешать и добавить соль, сахар, уксус и горчицу, снова все хорошо перемешать. Оставить салат при комнатной температуре на 4 часа. Банки предварительно простерилизовать, на дно положить лавровый лист, три горошины душистого перца и разложить салат в банки. Сок из-под овощей оставить в миске. В банки влить по столовой ложке растительного масла, добавить по половине чайной ложки молотого перца и только потом долить сок из овощей. Если мало сока, можно добавить кипяченой воды. Стерилизовать салат после закипания 25 минут. Закрыть банки и хранить их под одеялом до полного охлаждения.

Есть разные варианты консервации помидоров на зиму. Ранее мы рассказывали, как приготовить помидоры с капустой на зиму.

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