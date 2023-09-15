Даже недозрелый урожай не пропадет: как приготовить салат на зиму из зеленых помидоров

Огородники и садоводы заботятся об урожае почти с начала весны, когда начинают выращивать первую рассаду. Часто их старания приносят большой урожай, который можно собирать до самых осенних холодов и заморозков.
Иногда овощи не успевают созреть и их приходится срывать зелеными, чтобы не потерять. Так часто бывает с зелеными помидорами.
Но не следует выбрасывать помидоры, из них можно приготовить вкусную консервацию. Мы расскажем, как приготовить салат из зеленых помидоров.
Ингредиенты для салата из зеленых помидоров:
Есть разные варианты консервации помидоров на зиму. Ранее мы рассказывали рецепты маринованных помидоров.
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