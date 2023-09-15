Даже недозрелый урожай не пропадет: как приготовить салат на зиму из зеленых помидоров

Огородники и садоводы заботятся об урожае почти с начала весны, когда начинают выращивать первую рассаду. Часто их старания приносят большой урожай, который можно собирать до самых осенних холодов и заморозков.

Иногда овощи не успевают созреть и их приходится срывать зелеными, чтобы не потерять. Так часто бывает с зелеными помидорами.

Но не следует выбрасывать помидоры, из них можно приготовить вкусную консервацию. Мы расскажем, как приготовить салат из зеленых помидоров.

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Как приготовить салат из зеленых помидоров на зиму

Ингредиенты для салата из зеленых помидоров:

2,5 кг зеленых помидоров

300 г моркови

300 г лука

1 стручок острого перца

1 головка чеснока

1 ст. л. молотой горчицы

100 мл уксуса 9%

3 ст. л. соли

150 г сахара

1 лавровый лист

2-3 горошины душистого перца;

1 ст. л. масла

0,5 ч. л. молотого черного перца

Приготовление салата из зеленых помидоров

Прежде всего, надо подготовить все ингредиенты: нарезать лук полукольцами, натереть морковь, порезать помидоры, а чеснок и острый перец перебить в блендере. Затем все овощи перемешать и добавить соль, сахар, уксус и горчицу, снова все хорошо перемешать. Оставить салат при комнатной температуре на 4 часа. Банки предварительно простерилизовать, на дно положить лавровый лист, три горошины душистого перца и разложить салат в банки. Сок из-под овощей оставить в миске. В банки влить по столовой ложке растительного масла, добавить по половине чайной ложки молотого перца и только потом долить сок из овощей. Если мало сока, можно добавить кипяченой воды. Стерилизовать салат после закипания 25 минут. Закрыть банки и хранить их под одеялом до полного охлаждения.

Есть разные варианты консервации помидоров на зиму. Ранее мы рассказывали рецепты маринованных помидоров.

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