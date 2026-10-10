Навіть недостиглий урожай не пропаде: як приготувати салат на зиму з зелених помідорів

Городники й садівники дбають про урожай ледве не з початку весни, коли починають вирощувати першу розсаду. Часто їхні старання приносять чималий урожай, який можна збирати до самих осінніх холодів та заморозків.

Інколи овочі не встигають достигнути і їх доводиться зривати зеленими, щоб не втратити. Так часто трапляється з зеленими помідорами.

Але не варто викидати такі помідори — з них можна приготувати смачну консервацію. Ми розповімо, як приготувати салат із зелених помідорів.

Як приготувати салат з зелених помідорів на зиму

Інгредієнти для салату з зелених помідорів:

2,5 кг зелених помідорів

300 г моркви

300 г цибулі

1 стручок гострого перцю

1 головка часнику

1 ст. л. меленої гірчиці

100 мл оцту 9%

3 ст. л. солі

150 г цукру

1 лавровий лист

2-3 горошини запашного перцю;

1 ст. л. олії

0,5 ч. л. меленого чорного перцю

Приготування салату з зелених помідорів

Насамперед треба підготувати усі інгредієнти: нарізати цибулю півкільцями, натерти моркву, порізати помідори, а часник і гострий перець перебити у блендері. Потім усі овочі перемішати та додати сіль, цукор, оцет і гірчицю, знову все добре вимішати. Залишити салат при кімнатній температурі на 4 години. Банки заздалегідь простерилізувати, на дно покласти лавровий листок, три горошини запашного перцю та розкласти салат у банки. Сік з-під овочів залишити у мисці. У банки влити по столовій ложці олії, додати по половині чайної ложки меленого перцю і лише потім долити сік з овочів. Якщо соку мало, можна додати кип’яченої води. Стерилізувати салат після закипання 25 хвилин. Закрити банки та зберігати їх під ковдрою до повного охолодження.

Існують різні варіанти консервації помідорів на зиму. Раніше ми розповідали, як приготувати помідори з капустою на зиму.

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