Навіть недостиглий урожай не пропаде: як приготувати салат на зиму з зелених помідорів

Городники й садівники дбають про урожай ледве не з початку весни, коли починають вирощувати першу розсаду. Часто їхні старання приносять чималий урожай, який можна збирати до самих осінніх холодів та заморозків.
Інколи овочі не встигають достигнути і їх доводиться зривати зеленими, щоб не втратити. Так часто трапляється з зеленими помідорами.
Але не варто викидати такі помідори — з них можна приготувати смачну консервацію. Ми розповімо, як приготувати салат із зелених помідорів.
Інгредієнти для салату з зелених помідорів:
Існують різні варіанти консервації помідорів на зиму. Раніше ми розповідали рецепти маринованих помідорів.
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