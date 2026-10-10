Стиль життя Їжа та рецепти

Навіть недостиглий урожай не пропаде: як приготувати салат на зиму з зелених помідорів

Богдана Макалюк, журналістка сайту 10 Жовтня 2026, 13:00 2 хв.
Салат з зелених помідорів на зиму: рецепт приготування
Фото Pixabay

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь