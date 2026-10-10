Навіть недостиглий урожай не пропаде: як приготувати салат на зиму з зелених помідорів

Городники й садівники дбають про урожай ледве не з початку весни, коли починають вирощувати першу розсаду. Часто їхні старання приносять чималий урожай, який можна збирати до самих осінніх холодів та заморозків.
Інколи овочі не встигають достигнути і їх доводиться зривати зеленими, щоб не втратити. Так часто трапляється з зеленими помідорами.
Але не варто викидати такі помідори — з них можна приготувати смачну консервацію. Ми розповімо, як приготувати салат із зелених помідорів.
Як приготувати салат з зелених помідорів на зиму
Інгредієнти для салату з зелених помідорів:
- 2,5 кг зелених помідорів
- 300 г моркви
- 300 г цибулі
- 1 стручок гострого перцю
- 1 головка часнику
- 1 ст. л. меленої гірчиці
- 100 мл оцту 9%
- 3 ст. л. солі
- 150 г цукру
- 1 лавровий лист
- 2-3 горошини запашного перцю;
- 1 ст. л. олії
- 0,5 ч. л. меленого чорного перцю
Приготування салату з зелених помідорів
- Насамперед треба підготувати усі інгредієнти: нарізати цибулю півкільцями, натерти моркву, порізати помідори, а часник і гострий перець перебити у блендері.
- Потім усі овочі перемішати та додати сіль, цукор, оцет і гірчицю, знову все добре вимішати.
- Залишити салат при кімнатній температурі на 4 години.
- Банки заздалегідь простерилізувати, на дно покласти лавровий листок, три горошини запашного перцю та розкласти салат у банки. Сік з-під овочів залишити у мисці.
- У банки влити по столовій ложці олії, додати по половині чайної ложки меленого перцю і лише потім долити сік з овочів. Якщо соку мало, можна додати кип’яченої води.
- Стерилізувати салат після закипання 25 хвилин. Закрити банки та зберігати їх під ковдрою до повного охолодження.
Існують різні варіанти консервації помідорів на зиму. Раніше ми розповідали, як приготувати помідори з капустою на зиму.
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