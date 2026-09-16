Помідори з капустою на зиму: спробуй неодмінно — це незвично, смачно і вітамінно

Помідори з капустою на зиму вважаються винаходом радянських господинь. Мовляв, не було де зберігати консервацію, тож вони вигадували овочеві мікси: відкриваєш баночку — і одразу соління-маринади на будь-який смак.

Сьогодні ж на цей рецепт ми дивимося зовсім інакше: овочеве асорті трохи змінює смак кожного з овочів і дарує нам абсолютно новий кулінарний букет.

Якщо тобі подобаються експерименти — повтори цей рецепт. Ми відібрали його з-поміж багатьох інших через збалансований смак маринаду та простоту приготування: жодної стерилізації, мінімум клопоту.

Помідори з капустою на зиму без стерилізації: бабусин рецепт

Інгредієнти на дві 3-літрові банки

Томати — 2 кг

— Капуста — 2 кг

— Солодкий перець — 500 г

— Морква — 300 г

— Хрін — 2 листочки

— Кріп — 2 гілочки

— Запашний перець — 8 шт.

— Перець-горошок — 8 шт.

— Лавровий лист — 4 шт.

— Оцет 9% — по 45 мл на одну трилітрову банку

— по 45 мл на одну трилітрову банку Цукор — по 60 г на 1 літр маринаду

— Сіль — по 30 г на 1 літр маринаду

— по 30 г на 1 літр маринаду Вода — приблизно 4 літри

Як приготувати помідори з капустою на зиму в банках

Нашаткуй капусту і солодкий перець довгими смужками. Моркву натри на крупній тертці або наріж тонкою соломкою. Помідори — краще невеликі і щільні — промий. У великій мисці злегка перемішай капусту, моркву та солодкий перець, щоб отримати рівномірну овочеву суміш, сильно тиснути не потрібно. На дно кожної 3-літрової банки уклади спеції: по 4 штучки запашного перцю та перцю-горошку, по 2 лаврових листки, гілочку кропу й листок хрону, розрізаний на 4 частини. Викладай у банки шарами підготовлену суміш з капусти, моркви й перцю, чергуючи її з помідорами до самого верху. Залий овочі окропом, накрий кришками й залиш на 20 хвилин. Злий воду з банок у каструлю та закип’яти. Додай сіль і цукор: відповідно по 30 г і 60 г на 1 літр рідини. Влий гарячий маринад у банки, після чого додай у кожну банку по 45 мл (3 столові ложки) 9%-го оцту. Закатай банки, переверни догори дном, укутай і залиш до повного охолодження в темному місці.

Їсти такі помідори з капустою можна вже через три тижні, але найкраще вони смакуватимуть десь за 1-1,5 місяці.

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Джерело фото: Рinterest.

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