Помідори з капустою на зиму: спробуй неодмінно — це незвично, смачно і вітамінно

Помідори з капустою на зиму вважаються винаходом радянських господинь. Мовляв, не було де зберігати консервацію, тож вони вигадували овочеві мікси: відкриваєш баночку — і одразу соління-маринади на будь-який смак.
Сьогодні ж на цей рецепт ми дивимося зовсім інакше: овочеве асорті трохи змінює смак кожного з овочів і дарує нам абсолютно новий кулінарний букет.
Якщо тобі подобаються експерименти — повтори цей рецепт. Ми відібрали його з-поміж багатьох інших через збалансований смак маринаду та простоту приготування: жодної стерилізації, мінімум клопоту.
Помідори з капустою на зиму без стерилізації: бабусин рецепт
Інгредієнти на дві 3-літрові банки
- Томати — 2 кг
- Капуста — 2 кг
- Солодкий перець — 500 г
- Морква — 300 г
- Хрін — 2 листочки
- Кріп — 2 гілочки
- Запашний перець — 8 шт.
- Перець-горошок — 8 шт.
- Лавровий лист — 4 шт.
- Оцет 9% — по 45 мл на одну трилітрову банку
- Цукор — по 60 г на 1 літр маринаду
- Сіль — по 30 г на 1 літр маринаду
- Вода — приблизно 4 літри
Як приготувати помідори з капустою на зиму в банках
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Нашаткуй капусту і солодкий перець довгими смужками. Моркву натри на крупній тертці або наріж тонкою соломкою.
- Помідори — краще невеликі і щільні — промий.
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У великій мисці злегка перемішай капусту, моркву та солодкий перець, щоб отримати рівномірну овочеву суміш, сильно тиснути не потрібно.
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На дно кожної 3-літрової банки уклади спеції: по 4 штучки запашного перцю та перцю-горошку, по 2 лаврових листки, гілочку кропу й листок хрону, розрізаний на 4 частини.
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Викладай у банки шарами підготовлену суміш з капусти, моркви й перцю, чергуючи її з помідорами до самого верху.
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Залий овочі окропом, накрий кришками й залиш на 20 хвилин.
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Злий воду з банок у каструлю та закип’яти. Додай сіль і цукор: відповідно по 30 г і 60 г на 1 літр рідини.
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Влий гарячий маринад у банки, після чого додай у кожну банку по 45 мл (3 столові ложки) 9%-го оцту. Закатай банки, переверни догори дном, укутай і залиш до повного охолодження в темному місці.
Їсти такі помідори з капустою можна вже через три тижні, але найкраще вони смакуватимуть десь за 1-1,5 місяці.
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Джерело фото: Рinterest.
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