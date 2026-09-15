Тещин язик з баклажанів без стерилізації: рецепт пікантного салату на зиму

Під час заготовки продуктів на зиму окреме місце у розмаїті рецептів займають гострі закуски, які будуть особливо доречними у сезон грипу та ОРВІ. Гострий перець підтримує імунітет та має протизапальну дію. Тож напередодні зими рекомендуємо тобі закрити смачний салат Тещин язик із баклажанів та гіркого перцю.

Читай, як приготувати салат Тещин язик без стерилізації, у нашому матеріалі.

Тещин язик з баклажанів: покроковий рецепт без стерилізації

Закрити салат Тещин язик з баклажанів можна без стерилізації, бо усі інгредієнти цієї закрутки і так попередньо проходять термообробку. Перед початком консервації не забудь простерилізувати банки та кришки.

Для закуски треба вибрати довгі тверді баклажани, щоб з них легко було нарізати тонкі смужки — “язики”. Бажано, щоб це були молоді плоди з маленькою кількістю зернят та без зморшок.

Помідори підбирай соковиті та м’ясисті, оскільки з них має вийти смачна томатна основа для салату.

Не шкодуй часнику та гіркого перцю, бо салат не просто так називається Тещин язик — смак має бути гостреньким та пікантним.

Читати на тему Квашені баклажани на зиму у банках чи відрі: поєднай пікантний смак і користь для здоров’я

Інгредієнти на 500 мл банку (5 банок):

баклажани — 1 кг;

помідори — 1 кг;

солодкий перець — 250 г;

гострий перець — 1 шт;

часник — 6 зубчиків;

оцет 9% — 50 мл;

цукор — 80 г;

сіль — 1 ст.л.

Спосіб приготування Тещиного язика з баклажанів без стерилізації:

Баклажани наріж нетовстими смужками та вимочи пів години у солоній воді, щоб прибрати з них гіркоту. Томати та перець перебий у блендері в однорідну суміш. Додай в овочеву суміш сіль та цукор, добре вимішай та провари упродовж 30 хвилин, під час варіння додай оцет. Переклади смужки баклажанів у томатну основу та провари усе разом 20 хвилин. Під кінець варіння вичави часник, ще трошки провари та розклади гарячу закуску в чисті банки. Закатай чистими кришками, переверни догори дном і залиш охолоджуватися під рушником.

Ця яскрава закрутка чудово смакуватиме взимку із картопляними та м’ясними стравами.

Смачного!

Раніше ми розповідали, як закрити на зиму баклажани в аджиці.

Фото: скриншот з YouTube

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!