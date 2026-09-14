Соус солодкий чилі: два прості рецепти — з крохмалем та без

Соус солодкий чилі чудово пасує до різноманітних страв на столі, починаючи від смаженого або запеченого м’яса і закінчуючи звичайною пастою. Цей корисний продукт є повсякденним інгредієнтом в азійській кухні, але не менш цікаво смакує й зі стравами європейської кухні.

Пропонуємо тобі закрити на зиму домашній соус за простим рецептом. Читай, як приготувати соус чилі з крохмалем та без, у нашому матеріалі.

Соус солодкий чилі на зиму: рецепт з крохмалем

Приготувати соус солодкий чилі на зиму з крохмалем досить просто. Крохмаль потрібен у якості згущувача, щоб заготовка не вийшла занадто рідкою. Окрім покращення текстури крохмаль також впливає на зберігання, оскільки запобігає можливому розшаруванню на осад та безпосередньо рідину.

Інгредієнти на 250 мл банку (6 банок):

солодкий червоний перець — 500 г;

перець чилі — 500 г;

цукор — 750 г;

сіль — 30 г;

часник — 2 головки;

оцет 9% — 75 мл;

крохмаль кукурудзяний — 30 г;

вода — 50 мл.

Спосіб приготування соусу солодкий чилі з крохмалем:

Очисть солодкий перець, а від гострого відріж лише плодоніжку, якщо хочеш гостренький смак. Якщо хочеш м’якого смаку, тоді також повністю очисть чилі. Пропусти овоч через мясорубку або перебий у блендері, додай до нього цукор, сіль та воду. Добре замішай та доведи однорідну масу до кипіння. Вари на маленькому вогні 15 хвилин, постійно помішуючи, потім вичави часник і додай оцет. Вари ще 5 хвилин. Розведи крохмаль у холодній воді до однорідності: на 1 столову ложку треба 2 столових ложок води. Поступово влий його у соус, швидко замішуючи. Провари соус ще кілька хвилин, щоб він став густішим, і гарячим розлий по заздалегідь підготовлених чистих банках. Закрути зимову заготовку кришками, переверни банки та залиш охолоджуватися від рушником.

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Соус солодкий чилі на зиму: рецепт без крохмалю

Приготувати соус солодкий чилі без крохмалю можливо за допомогою більшої кількості цукру у рецепті та довшого процесу варіння овочевої основи.

Інгредієнти на 250 мл банку (6 банок):

солодкий червоний перець — 500 г;

перець чилі — 500 г;

часник — 2 головки;

сіль — 50 г;

цукор — 1 кг;

оцет 9% — 20 мл.

Спосіб приготування соусу солодкий чилі без крохмалю:

Очисть солодкий та гострий перчики, або, за бажанням, залиш у чилі насіння для пікантнішого смаку. Пропусти овочі через м’ясорубку, додай цукор та сіль — доведи отриману масу до кипіння. Вари на маленькому вогні 40 хвилин, постійно помішуючи, щоб основа стала значно густішою. Наприкінці варіння додай оцет і добре вимішай. Розлий гарячу суміш по чистих банках і закатай чистими кришками, переверни банки догори дном та залиш під рушником до повного охолодження.

Смачного!

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