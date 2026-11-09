Темна матерія 3 сезон: чи отримає науково-фантастичний серіал продовження

Наприкінці жовтня на платформі Apple TV завершився другий сезон науково-фантастичного серіалу Темна матерія (Dark Matter), шоураннером якого є автор однойменного роману Блейк Крауч.

Після виходу десятого епізоду поціновувачів серіалу хвилює питання, чи очікувати на продовження. Сьогодні розповідаємо в нашому матеріалі, що наразі відомо про 3 сезон Темної матерії.

Чи буде 3 сезон серіалу Темна матерія

Серіал Темна матерія від початку задумувався як історія тривалістю в три сезони, однак вихід кожного наступного сезону залежить від фінального рішення компанії Apple. Цю інформацію раніше підтвердив сам Блейк Крауч, чий роман став основою для цього телевізійного проєкту.

Як пише RadioTimes, здебільшого Apple чекає, поки сезон телешоу вийде в ефір повністю і вже потім, оцінивши кількість переглядів, оголошує своє рішення щодо майбутнього проєкту.

Друга частина Dark Matter виходила у період з 28 серпня до 30 жовтня. Сезон завершився нещодавно й має відкритий фінал, однак поки офіційної інформації про продовження Темної матерії немає.

Що говорять творці про продовження Темна матерія

Перший сезон став екранізацію роману Крауча, натомість у другому історія отримала новий сюжет, якого вже не було в книзі. Блейк Крауч продовжив працювати над карколомними перипетіями героя свого роману, тому всі нові сюжетні повороти у серіалі відповідають баченню самого автора.

У другому сезоні в центрі історії залишились фізик Джейсон Дессен, який подорожує між альтернативними світами, та його сім’я. Однак другорядні персонажі Темної матерії також розширили свої історії.

Телешоу отримало більший масштаб, ніж був прописаний в романі, й за задумом творців має складатися з трьох частин — третя має завершити пригоди головних персонажів та їхніх альтернативних версій.

— Коли ми презентували концепцію другого сезону, ми були з усіма відвертими. Ми сказали: “Послухайте, ми маємо план. Щоб завершити серіал, нам недостатньо просто 10 епізодів”. Нам потрібно більше, і ми діятимемо так, ніби збираємося довести історію до кінця. Час покаже, чи це було необачно, — сказав Крауч виданню The Wrap.

Коли може вийти Темна матерія 3 сезон

Якщо продовження науково-фантастичного серіалу затвердять, оглядачі очікують на прем’єру не раніше 2028 року.

Перший сезон вийшов у 2024 році, а наступний — через два роки. Тому наразі прогнозованим роком виходу третьої частини є 2028-й.

Нагадаємо, що фізика Джейсона Дессена грає австралійський актор Джоел Еджертон, його дружину Даніелу бачимо на екрані у виконанні американської зірки Дженніфер Коннеллі, а їхнього сина Чарлі грає американський актор Оакс Феглі.

Раніше ми розповідали про сюжет серіалу Темна матерія.

Фото: скриншот з YouTube

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