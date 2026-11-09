Коли День працівника культури 2026: дата й креативні привітання

У понеділок, 9 листопада, в Україні відзначають Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва.

У цей день креативні й талановиті працівники влаштовують концерти та відзначають професійне свято. Коли День працівника культури: дата та креативні привітання — читай в матеріалі.

Коли День працівника культури у 2026 році та що потрібно знати про це свято

Раніше це свято відзначали 23 березня.

Однак у 2013 році свято перенесли на 9 листопада.

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Всеукраїнський День працівника культури: привітання у прозі

Вітаю із Всеукраїнським Днем працівника культури! Хочу побажати тобі творчої наснаги, неймовірного польоту думок та фантазій і цікавих проектів. Аби й у роботі, й у житті тебе завжди переслідували удача, щастя та любов!

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Зі святом! У Всеукраїнський День працівників культури хочу побажати миру, світла та неймовірно цікавої роботи! Аби у твоєму житті завжди було місце сонячним думкам, емоціям і людям. Бажаю злагоди й достатку всій твоїй сім’ї!

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У День працівників культури 2026 хочу побажати тобі втілення всіх професійних (і не тільки) мрій! Хочу побажати тобі отримувати тільки позитивні й цікаві емоції від кожного робочого й вихідного дня. Аби сцена та сценарій були тільки на роботі, а вдома завжди тебе чекали близькі й рідні люди!

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Від щирого серця вітаю з професійним святом! Хочу побажати тобі успіхів та терпіння. Щоб кожен день твого життя був невимовно радісним, успішним, цікавим та милим. Щоб всі твої рідні завжди були в безпеці та дарували тільки щастя й любов!

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Вітаю! У цей день хочу побажати тобі витримки, позитиву, гарних результатів на роботі. Додам, що таких професіоналів, як ти, потрібно цінувати та говорити про це не раз у рік, а кожен день твого життя! Спасибі за неймовірно важливу роботу, яку робиш щодня!

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Зі святом! Бажаю, аби тебе ніколи не покидала муза! Розвитку, легких завдань, неймовірних досягнень та визнання! Бажаю завжди отримувати від своєї роботи тільки позитив та неймовірні враження! Хочу, щоби не тільки сьогодні, а й кожен твій день був схожим на свято. Обіймаю!

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Вітаю з Всеукраїнським Днем працівника культури! Від щирого серця бажаю тобі злагоди, здоров’я та неймовірних досягнень завжди й всюди! Хочу побажати тобі натхнення, радості, позитивного мислення і щирих емоцій!

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Вітаю з професійним святом! Бажаю тобі багато радості та задоволення від роботи! Бажаю мирного неба, цікавих проєктів та море позитивних вражень! Щоб робота була захопливою, довгою та цікавою подорожжю, а не складним етапом життя!

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Щиро вітаю з професійним святом усіх, хто за покликанням серця присвятив своє життя благородній справі! Споконвіку пісня і танець, музика і слово були виразниками національної ідеї, оберегами історичної пам’яті, вони вселяли та зміцнювали надію народу на краще майбутнє. Бажаю всім вам невичерпного оптимізму та натхнення, потужної творчої енергії!

Раніше ми розповідали про вихідні та робочі дні в листопаді 2026. Читай у матеріалі, чи передбачений додатковий відпочинок у цьому місяці.

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