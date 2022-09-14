Розповіді

Ворогові не вдасться привласнити нашу історію! Історія військової, яка вже 22 роки служить в ЗСУ

Богдана Макалюк, редакторка сайту 14 Вересня 2022, 15:00
Катерина Корнієнко: історія військової, яка вже 22 роки в ЗСУ
Фото: Facebook

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