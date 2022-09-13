Розповіді

Повернувся зі зміни аж за два місяці! Історія відчайдушного фельдшера з Бородянки

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 13 Вересня 2022, 08:00
Олександр Мазуренко

Більше новин
День програміста
Чи не найпопулярніша професія на ринку: коли День програміста 2022
Які речі надихали боротися за Україну
У найтемніші часи українці мають світлі символи! Які речі надихали боротися за Україну
Карта бойових дій в Україні 13.09.2022 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 13 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн
Бабайка
“Бабайка” від ЗСУ — як саморобна установка українських військових знищує росіян
Дивитись більше

Матеріали по темі

Які речі надихали боротися за Україну
У найтемніші часи українці мають світлі символи! Які речі надихали боротися за Україну
Карта бойових дій в Україні 13.09.2022 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 13 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн
Бабайка
“Бабайка” від ЗСУ — як саморобна установка українських військових знищує росіян
перехоплені розмови
“Анжела, прощавай. Нам кінець”! Нові перехоплені розмови російських окупантів

Відео
0:05:49
Які речі надихали боротися за Україну

У найтемніші часи українці мають світлі символи! Які речі надихали боротися за Україну
Карта бойових дій в Україні 13.09.2022 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 13 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн
0:04:48
Бабайка
“Бабайка” від ЗСУ — як саморобна установка українських військових знищує росіян
0:02:22
перехоплені розмови
“Анжела, прощавай. Нам кінець”! Нові перехоплені розмови російських окупантів
0:04:33
YES 2022
Вже не час для довгих дискусій — час дій! Головні тези Ялтинської європейської стратегії 2022
0:05:59
Олександр Кривошея втратив бізнес, але знищив окупантів
Втратити бізнес, але знищити окупантів! Як фермер із Київщини навів ЗСУ на місце розташування росіян
коли закінчиться війна в Україні
Відвернули увагу та провели вирішальні атаки: як Україна переломила хід війни — пояснення від ISW
0:00:00
Які населені пункти звільнили ЗСУ на Херсонщині
Херсонщина повертається додому: ЗСУ офіційно звільнили нові населені пункти
0:03:33
як дніпряни оговтуються після ракетної атаки РФ
Окупанти “привітали” з днем міста: як жителі Дніпра оговтуються після ракетної атаки РФ
0:04:27
Деокупація Харківщини: як ЗСУ звільняють населені пункти
Від блискавичного контрнаступу ЗСУ в захваті весь світ! Хронологія звільнення Харківщини
Більше відео
олодимир Зеленський про "російський канібалізм" як стратегію війни
Читати далі
Повільна вечеря перед наступним вторгненням: Володимир Зеленський про російський “канібалізм” як стратегію війни

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь