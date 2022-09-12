Україна

Від блискавичного контрнаступу ЗСУ в захваті весь світ! Хронологія звільнення Харківщини

Христина Величанська 12 Вересня 2022, 11:35
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