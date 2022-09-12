Від блискавичного контрнаступу ЗСУ в захваті весь світ! Хронологія звільнення Харківщини

Блискавичне звільнення Харківщини — це топ-тема не лише для України, а й усього світу. Російські війська, які півроку тримали в окупації частину області, залишають боєприпаси, техніку і чимдуж тікають від Збройних сил України.

Про це повідомляють у Генштабі. Поки у відомстві дуже скромно звітують про досягнення, адже звільнення та зачистка населених пунктів триває.

З того, що вже відомо — від початку вересня відвойовано понад 3000 кв. км територій, а у Харківській обласній військовій адміністрації нарахували понад 40 визволених сіл та міст. Подекуди Збройні сили України вже майже дійшли до російського кордону.

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Після Балаклії ЗСУ зайшли до Куп’янська. Місто було для окупантів стратегічно важливим логістичним пунктом. Втім, те, що українські військові контролюють Ізюм, у Генштабі поки не підтверджують, хоча військові у своїх відео натякають — робота кипить.

Російські війська стрімголов тікають з територій, щоб не потрапити в оточення. Поспіхом навіть лишають боєприпаси та техніку. ЗСУ беруть деяку собі на озброєння або знищують.

Поки РФ називає втечу перегрупуванням військ, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляє: українські військові почали просуватися не тільки на південь та схід області, а й на північ. До виходу на державний кордон залишається 50 км.

Хоча в Харківській ОВА нарахували близько 40 звільнених населених пунктів, у Генштабі звітують про дев’ять: Балаклія, Куп’янськ, Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка, Вільховатка, Чкаловське, Василенкове, Артемівка.

Українці з радістю зустрічають наших військових, а вони натомість кажуть, що за таких людей варто боротися!

Окупанти тікають з поля бою та завдають шкоди мирному населенню. Раніше ми розповідали про обстріл ТЕЦ-5 у Харкові. Область залишилася без світла.

Фото: Володимир Зеленський

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